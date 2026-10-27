Пройдаков прослезился, а Астафьева сказала: "Встал и вышел!" Как прошел Радиодиктант 2026: фото из самых необычных уголков мира

Завершился 27-й Радиодиктант национального единства , текст которого в этом году получил название "Письмо, которое не заканчивается". Автором текста стал писатель и ветеран Артур Дронь, а прочитал его в этом году впервые дуэт: учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтерка Даша Астафьева.

После чтения последнего предложения ведущие в эфире Суспільного поделились впечатлениями от участия в Радиодиктанте. Так, Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строку из песни "Учительница", которую она исполняет вместе с группой "Курган & Agregat". Она сказала: "Встал и вышел!". Артуру Пройдакову было трудно сдержать эмоции, и он посоветовал украинцам написать сообщения своим родным, а сам после эфира позвонит своей жене. Педагог рекомендовал всем еще раз переслушать текст, ведь он имеет много смыслов.

"Очень хочется, чтобы вы еще раз внимательно прочитали этот текст, не пытаясь поспеть за чтецами. Мне кажется, в этом тексте очень много смыслов. Каждый может воспринять их на своем уровне: лично, в более широком смысле. Перечитайте этот текст и, мне кажется, очень важно после этого диктанта позвонить, написать своим близким, родным, друзьям – где бы они ни находились, потому что о многом хочется поговорить. Я точно позвоню своей жене", – сказал Пройдаков.

Флешмоб объединил миллионы украинцев по всему миру, которые подключались к трансляции из подземных укрытий, книжных магазинов со сгоревшими в результате российских атак книгами и антарктических ледников. Диктант звучал на Южном полюсе: команда 31-й украинской антарктической экспедиции написала его вместе со всеми участниками. К акции присоединились и украинцы в Канаде, Швеции, Польше, Турции, Вьетнаме, Люксембурге и других странах.

Радиодиктант пишут в Антарктиде. Источник: Скриншот видео

Украинцы в Швеции приняли уч... Источник: Скриншот видео Развернуть

В Радиодиктанте также приняли участие военнослужащие-пограничники, среди которых были и те, кто находился в российском плену и получил ранения во время боевых заданий. Все они были впечатлены текстом и после его прочтения написали своим родным.

Военнослужащие-пограничники... Источник: Скриншот видео Развернуть

Среди участников также можно было увидеть известного военного Александра Терена, шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко, певицу Викторию Лелеку, министра культуры Украины Татьяну Бережную, телеведущего Константина Грубича. Об участии также сообщили фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, писательница Катя Бльостка, певица alyona alyona, сотрудники Днепровской ГЭС, расположенной недалеко от линии фронта и еще много-много других.

Министр культуры Украины Татьяна Бережная. Источник: Скриншот видео

В этом году во всеукраинском флешмобе вновь приняла участие рекордсменка по количеству написанных радиодиктантов – Христина Гоянюк.

Христина Гоянюк пишет Радиодиктант 2026. Источник: Скриншот видео

В прошлом году она была возмущена текстом, назвав его "дурацким и плохо прочитанным". Женщина сделала две ошибки в диктанте под названием "Надо жить". Гоянюк участвовала во всех диктантах национального единства и лишь семь раз допускала ошибки. А в 2023–2024 годах она становилась победительницей всеукраинского флешмоба. По профессии рекордсменка – врач-бактериолог.

К Радиодиктанту также присоединились маленькие украинцы из укрытия детской больницы "Охматдет".

В Охматдете написали Радиодиктант. Источник: Скриншот видео

Как Россия пытается уничтожи... Источник: Скриншот видео Развернуть

Книжный магазин со сгоревшими книгами. Источник: Скриншот видео

Куда отправлять свой текст Радиодиктанта

отправить текст Радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле стояла дата не позднее 28 октября;

сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.

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