"Пристально смотреть": как сказать это по-украински

В повседневной речи мы нередко используем выражения, которые попали в украинский язык под влиянием русского. Одно из таких – "пристально дивитися". Хотя его значение понятно, в украинском есть немало более естественных и выразительных соответствий, которые помогут точнее описать взгляд человека.

Как отмечает портал "Горох", вместо "пристально дивитися" лучше говорить "пильно дивитися". ОBOZ.UA рассказывает, что это далеко не единственный вариант.

Слово "пильно" употребляют, когда речь идет о внимательном, сосредоточенном взгляде. Например, человек может пристально рассматривать незнакомый предмет, наблюдать за чьими-то действиями или пытаться что-то разглядеть вдали.

Вот несколько примеров правильного словоупотребления:

Дідусь пильно вдивлявся у стару світлину, намагаючись упізнати людей.

Дівчинка уважно стежила за метеликом, який кружляв над квітами.

Охоронець не зводив очей із підозрілого відвідувача.

Мандрівник вдивлявся в обрій, сподіваючись побачити вогні міста.

Жінка не відривала погляду від листа, який щойно отримала.

Все эти предложения передают сосредоточенность, однако имеют разные смысловые оттенки.

Украинский язык богат образными оборотами, которые позволяют описать не только сам взгляд, но и эмоции человека.

Например, "уп'ястися очима" означает смотреть очень пристально, почти не отрываясь. Такое выражение часто используют, когда нужно подчеркнуть напряженность или сильную заинтересованность.

Вот несколько примеров:

Хлопець уп'явся очима в зачинені двері, за якими почувся незнайомий голос.

Учителька зміряла учня пильним поглядом, очікуючи на пояснення.

Малюк прикипів поглядом до великого повітряного змія.

Слідчий не спускав очей зі співрозмовника, намагаючись помітити його реакцію.

Еще одно интересное выражение – "буравити поглядом". Его уместно употреблять, когда кто-то смотрит на другого человека настолько напряженно, что это вызывает неловкость.

Например: "Директор мовчки буравив поглядом працівника, який запізнився на нараду".

Итак, вместо "пристально смотреть" проще всего сказать "пильно дивитися" или "уважно вдивлятися". А если хочется сделать речь образнее, можно воспользоваться выражениями "не зводити очей", "уп'ястися поглядом" или "прикипіти поглядом".

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