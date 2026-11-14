"Пʼять Іллей" или "пʼять Іллів"? Как правильно употреблять имя во множественном числе на украинском

Представьте, что в вашем коллективе (на работе, в университете, в школе, в спортзале, в кружке и т. д.) собралось целых пятеро мужчин по имени Илья. Как вы расскажете об этом факте на украинском языке?

Этот вопрос не давал покоя пользовательнице Threads под ником @dd.rina. Поэтому она спросила в соцсети: "Если "Ілля" – один, то как сказать, что их пять? Іллів? Ільов?". В ответ ей в шутку написали: "5 Іллів замовили 5 шаурмів". А вот OBOZ.UA решил всерьез разобраться, как же на самом деле будет правильно.

Пользовательница Threads спр... Источник: Скриншот Развернуть

А здесь все довольно просто: имя Илья в родительном падеже множественного числа имеет такое же окончание, как и большинство существительных мужского рода в этой форме – это окончание -ів. Его мы используем и в твердой группе (вітрів, морів, татів, котів, будинків, черевиків), и в мягкой (днів, країв, бійців, суддів, велетнів), и даже в смешанной (слухачів, дощів, вантажів, товаришів, теслярів, бджолярів). Окончание также может быть нулевым (чобіт, кілограм, татар, собак) или -ей (коней, гостей, грошей), но это не наш случай. То есть о пятерых мужчинах по имени Илья мы говорим "п’ять Іллів".

Склонение имени Илья. Источник: Скриншот

А что касается шаурмы, то это точно была шутка. Слово "шаурма" относится к неисчисляемым существительным, а значит, не имеет формы множественного числа. Поэтому правильно было бы построить это предложение так: "П’ять Іллів замовили 5 порцій / згортків / штук / одиниць шаурми".

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