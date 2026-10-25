Пять черт, которые были у детей 60-х и 70-х годов, а современным школьникам даже не снились

Современный мир полон разных удобств, таких как смартфоны и постоянный доступ к интернету, а вот в 1960-1970-х годах дети росли без всего этого. Оставшись наедине со своей скукой, они развивали навыки и умения, которые сейчас кажутся настоящими суперспособностями – настолько редко встречаются.

Оглядываясь назад, легко понять, насколько полезно было давать детям время и пространство для самостоятельных занятий, когда развлекать их могли лишь собственные мысли и друзья. Издание YourTango рассказало о чертах, которыми обладали дети 1960-1970-х и которых в наше время не хватает даже взрослым.

Умение справляться со своей скукой

Мало кому нравится скучать. Сегодня большинство людей в такие моменты тянется к телефону, чтобы поиграть или полистать соцсети. Это кажется эффективным, ведь так можно занять мысли чем-то другим. Однако в 1960-1970-х годах у детей не было телефонов и планшетов с множеством доступных развлечений. Поэтому им приходилось либо мириться с чувством скуки, либо включать воображение. Если рядом были другие дети, можно было пойти поиграть с ними на улице. А если нет – приходилось развлекать себя самостоятельно.

Умение разрешать конфликты

Обычно люди стараются избегать конфликтов, а не разбираться в них и искать решение. Причиной может быть стремление всем угодить или дискомфорт, возникающий во время споров. Однако дети в 1960-1970-х годах вели себя иначе. Они выясняли отношения напрямую друг с другом и учились спорить и находить компромиссы, не привлекая взрослых к каждой ситуации.

Жизнь без гаджетов и интерне... Источник: Pexels Развернуть

Находчивость

Сейчас, чтобы узнать значение незнакомого слова или выяснить, какие яблоки лучше положить в пирог, достаточно взять в руки телефон – через считаные секунды ответ будет перед глазами. Полвека назад у детей не было такого удобства. Слова приходилось искать в словарях и энциклопедиях, о рецептах – спрашивать знакомых, а чтобы найти интересные места – гулять по району. Сегодня же люди часто недостаточно доверяют собственным силам, чтобы обратиться к кому-нибудь за помощью, узнать что-то новое без интернета или поэкспериментировать.

Терпение

Благодаря телефонам и службам доставки взрослым сегодня не так часто приходится ждать. В результате мы становимся нетерпеливыми и нередко выбираем самое быстрое вознаграждение, даже если оно меньше того, на которое мы рассчитывали. А в 1960-1970-х годах дети учились терпению просто потому, что без него было никак. Любимые передачи показывали в определенный день и час, а желанных лакомств приходилось ждать, пока родители сходят в магазин. Постоянно сталкиваясь с задержками, дети тех лет учились спокойно к ним относиться.

Умение эффективно общаться

Навыки общения необходимы для построения отношений с другими людьми, однако многим они даются нелегко. Многие не умеют поддерживать содержательную беседу или находить общий язык с окружающими, хотя сегодня мы связаны друг с другом как никогда раньше. В 1960-1970-х годах дети много времени проводили, общаясь лицом к лицу. Без мобильных телефонов им приходилось самостоятельно ориентироваться в различных социальных ситуациях в реальном времени. Так они учились понимать язык тела, доверять друг другу, разрешать споры без вмешательства взрослых и слушать собеседника, чтобы понять его. Все это помогало им развивать эмпатию и строить более глубокие отношения.

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