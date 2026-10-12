Радиодиктант 2026. Объявлены автор и чтецы текста, среди них – Даша Астафьева

Автором текста "Радиодиктанта национального единства 2026" стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Читать его будут учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Об этом в прямом эфире Украинского радио объявила Юлия Шелудько, координаторка радиодиктанта и продюсерка Украинского радио. 27-й Радиодиктант прозвучит в День украинской письменности и языка – 27 октября. В этом году впервые его будут читать в дуэте.

"Дуэтное чтение радиодиктанта – это нечто новое для нашей аудитории и для нас самих. Это своего рода эксперимент, которым мы надеемся удовлетворить запрос слушателей, ориентированных на яркую медийную личность, и тех, кто ждал педагога-чтеца. Жизнь стремительна, поэтому мы хотели бы внести новшества. Дуэт – одно из них. Мы осознаем риски, однако с точки зрения драматургии проекта это оригинально и интересно", – рассказала Шелудько.

Что известно об авторе текста

Артур Дронь – украинский писатель, автор поэтического сборника "Здесь были мы", прозаических книг "Хемингуэй ничего не знает" и "Больница Святого Пантелеймона", которая находится в печати. В марте 2022 года Дронь вступил в ряды ВСУ и служил в составе 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024 года получил тяжелое ранение и демобилизовался. Его книги посвящены теме военной службы, памяти погибших героев и собственному опыту проживания реальности в условиях войны.

"Радиодиктант каждый год объединяет нас. Своим текстом я хочу показать, как язык объединяет всех, работая индивидуально с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одни и те же слова, но при этом каждый думает о личном", – рассказал писатель.

Стало известно, кто будет чи... Источник: "Суспильне" Развернуть

Что известно о участниках "Радиодиктанта"

Артур Пройдаков – популяризатор украинского языка, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021, а также первый учитель в истории Украины, вошедший в десятку лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize 2023. Он также является автором книги "Ну кто так делает!? Как научить ребенка учиться".

"Читать радиодиктант для меня – большая честь и невероятная ответственность. Как учитель украинского языка и литературы я осознаю, что радиодиктант давно перестал быть просто проверкой грамотности. Это тот торжественный момент, когда тысячи украинцев в разных городах и странах одновременно пишут один текст на украинском языке. И это очередной повод зафиксировать важную вещь: язык действительно объединяет нас", – сказал Пройдаков.

Также текст радиодиктанта будет звучать голосом Даши Астафьевой – общественной деятельницы, которая с начала полномасштабного вторжения переориентировала свою деятельность на волонтерство и поддержку ВСУ. Сейчас она является основательницей книжного приложения UnderBooks, которое популяризирует украинскую литературу.

"Это событие для меня – еще одно доказательство того, что мечты сбываются! Спасибо, что выбрали нас, спасибо, что поверили. Украинцы должны мечтать, объединяться, держать строй и побеждать. Радиодиктант национального единства – это уникальная традиция, которую должен чтить каждый сознательный украинец. Пишем вместе!" – поделилась Астафьева.

Всеукраинский радиодиктант национального единства транслируется в прямом эфире на всех платформах Общественного вещания: в эфирах Украинского радио и Радио "Культура", на телеканале "Суспильне Культура", на YouTube-канале Украинского радио и в приложениях suspilne.radio для iOS и Android, а также в приложении "Дія".

В этом году во время Всеукраинского радиодиктанта национального единства будет проходить сбор средств на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году украинцы жаловались на диктора "Радиодиктанта" и призывали, чтобы эту роль выполнял учитель.