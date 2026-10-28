"Радиодиктант разделил украинцев". Наталья Сумская, которую хейтили за чтение в 2025 году, резко прошлась по Даше Астафьевой

Волонтер и общественный деятель Даша Астафьева, которая вместе с учителем Артуром Пройдаковым прочитала в этом году Радиодиктант национального единства, получила преимущественно одобрительные отзывы. Однако свое недовольство ее выбором на роль чтеца и поведением во время эфира выразила актриса Наталья Сумская, которая исполняла эти обязанности в 2025 году.

В эфире телеканала "Київ 24" Сумская раскритиковала назначение Астафьевой, а также ее шутку с фразой "встал и вышел" и даже сравнила свою преемницу с опальным бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. В частности, актриса указала на то, что фигура Даши не объединила общество, а именно такую задачу ставят перед собой организаторы Радиодиктанта, а расколола его. "То есть не единство, а раскол общества, скажем так. Это произошло", – сказала актриса.

Она также подчеркнула, что Астафьеву выбрали "чтобы порадовать людей", вместо того чтобы оставить чтецом только учителя, как просила часть участников диктанта. "И зрительская масса очень благосклонно к этому отнеслась, несмотря на те упреки, о которых мы сейчас говорим", – отметила Сумская.

Отдельной критике она подвергла жест, которым Астафьева завершила свое участие в Радиодиктанте. Волонтер, напомним, обратилась к хейтерам со словами: "Встали и вышли". А после этого эффектным движением бросила на стол ручку, которую держала в руках.

"Это было слишком и не очень остроумно, но человек не сдержался и таким образом выдал себя: ее все-таки задели упреки людей, адресованные ей накануне написания диктанта. Я так это восприняла", – прокомментировала этот жест Сумская. И сравнила его с жестом Януковича, который после бегства из Украины организовал пресс-конференцию, чтобы заявить о своей легитимности как главы государства. Тогда он от злости сломал ручку прямо перед камерами.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Сумская была чтецом Радиодиктанта-2025 и получила много негативных отзывов о том, как именно она произнесла текст. Актрису критиковали за то, что она читала слишком быстро и лишний раз повторяла отдельные фрагменты, сбивая участников. Рекордсменка по написанию диктантов Кристина Гоянюк тогда назвала текст "нехорошо прочитанным", а филологи указывали на то, что Сумская нарушила методику диктовки. Зато манеру чтения Астафьевой расхвалили и даже предложили создать петицию, чтобы она стала постоянным чтецом Радиодиктанта.