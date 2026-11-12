"Радистка Кет из "Авроры", баба Покрышка и дед Фантомас": учитель-звезда сети рассмешил украинцев пародией на самостоятельную работу в классе
Учитель-звезда сети рассмеши...
Источник: Коллаж OBOZ.UA
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Популярный учитель Юрий Телец (Пеони) рассмешил сеть пародией на самостоятельную работу в классе. Педагог показал, как может проходить проверка школьников.
Пост Пеони в Instagram собрал более 150 тысяч просмотров. В комментариях пользователи сети отмечали, что каждое слово педагога – шедевр, а его фразы о "радистке Кэт из "Авроры", бабе Покрышке и деде Фантомасе" собрали больше всего лайков.
Учитель рассмешил сеть парод...
Источник: Скриншот поста
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"Берем двойные листочки. Делимся на варианты. Считаем от окна: первый-второй, первый-второй, первый-второй. Как звали бабушку Чипки: Оришка, Покрышка, Подвижка? Слушай, ты, радистка Кэт из "Авроры".Еще раз это увижу, будешь выступать на концерте?" – сказал Пеони.
Украинцев рассмешила реакция педагога. В комментариях они отмечали, что каждое слово в его видео – шедевр, а фразы Пеони можно разобрать на цитаты. В частности, украинцы выделяли высказывания "радистка Кэт из Авроры", "Ипатий Потий", а также "баба Покрышка и дед Фантомас".
Как проходят уроки в школе.
Источник: Скриншот
"Каждое слово – шедевр".
"Вот подняли настроение. Просто можно разобрать на цитаты. "Пердупердили", "радистка Кэт из Авроры".
Популярный учитель поразил с...
Источник: Скриншот
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"Ипатий Потий". Что-то между инсультом и танцем под техно".
Пародия на уроки в школе поразила сеть.
Источник: Скриншот
"Считаем от окна", я уже и забыла.
Как проходят уроки в школе.
Источник: Скриншот
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть рассмешило задание по ЯДС, где нужно было составить вопросы к листьям.
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