"Радистка Кет из "Авроры", баба Покрышка и дед Фантомас": учитель-звезда сети рассмешил украинцев пародией на самостоятельную работу в классе

Популярный учитель Юрий Телец (Пеони) рассмешил сеть пародией на самостоятельную работу в классе. Педагог показал, как может проходить проверка школьников.

Пост Пеони в Instagram собрал более 150 тысяч просмотров. В комментариях пользователи сети отмечали, что каждое слово педагога – шедевр, а его фразы о "радистке Кэт из "Авроры", бабе Покрышке и деде Фантомасе" собрали больше всего лайков.

Учитель рассмешил сеть парод... Источник: Скриншот поста Развернуть

"Берем двойные листочки. Делимся на варианты. Считаем от окна: первый-второй, первый-второй, первый-второй. Как звали бабушку Чипки: Оришка, Покрышка, Подвижка? Слушай, ты, радистка Кэт из "Авроры".Еще раз это увижу, будешь выступать на концерте?" – сказал Пеони.

Украинцев рассмешила реакция педагога. В комментариях они отмечали, что каждое слово в его видео – шедевр, а фразы Пеони можно разобрать на цитаты. В частности, украинцы выделяли высказывания "радистка Кэт из Авроры", "Ипатий Потий", а также "баба Покрышка и дед Фантомас".

Как проходят уроки в школе. Источник: Скриншот

"Каждое слово – шедевр".

"Вот подняли настроение. Просто можно разобрать на цитаты. "Пердупердили", "радистка Кэт из Авроры".

Популярный учитель поразил с... Источник: Скриншот Развернуть

"Ипатий Потий". Что-то между инсультом и танцем под техно".

Пародия на уроки в школе поразила сеть. Источник: Скриншот

"Считаем от окна", я уже и забыла.

Как проходят уроки в школе. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть рассмешило задание по ЯДС, где нужно было составить вопросы к листьям.