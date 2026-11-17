"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы": популярная советская считалка для детей получила новую украинскую жизнь
Делать массаж малышу можно и...
Источник: Getty/GorynVD
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Детские стишки – это то, что мы проносим с собой через всю жизнь. Но проблема в том, что для многих современных взрослых в Украине большинство таких стишков – русскоязычные. Поэтому тем, кто воспитывает своих детей на украинском языке, приходится искать альтернативы.
И, например, для стишка "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" есть прекрасный перевод. Его предложила языковой тренер и психолог Мирослава Ким.
Этот стишок появился в советские времена, а его автор остается неизвестным. Популярный текст использовали, чтобы развлекать ребенка и помогать молодым родителям правильно делать массаж младенцу. Текст дает возможность запомнить последовательность движений – поглаживания, постукивания, легкие пощипывания. Также дети, подрастая, использовали его как считалочку во время игр.
Ким решила создать украинский вариант. По ее словам, на перевод у нее ушло около 20 минут. И вот какой стишок получился в итоге – запоминайте и используйте.
"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" по-украински
Рейки-рейки, шпали-шпали...
Їхав поїзд із Полтави.
Ось віконце відчинилось –
Горошинки покотились.
Йшли курчата, ціпу-ціпу,
Дзьобали собі на втіху.
А за ними гусенята
Теж пощипують завзято.
Далі йшла сім'я слонів,
Тупали, аж гай шумів.
От директор-молодець
Стіл поставив і стілець.
Та друкує на машинці
Лист малесенькій дитинці:
"Люба доню! Рідна пташко!
Висилаю жовту чашку,
В неї сонячні бочки
І на денці – крапочки.
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