"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы": популярная советская считалка для детей получила новую украинскую жизнь

Детские стишки – это то, что мы проносим с собой через всю жизнь. Но проблема в том, что для многих современных взрослых в Украине большинство таких стишков – русскоязычные. Поэтому тем, кто воспитывает своих детей на украинском языке, приходится искать альтернативы.

И, например, для стишка "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" есть прекрасный перевод. Его предложила языковой тренер и психолог Мирослава Ким.

Этот стишок появился в советские времена, а его автор остается неизвестным. Популярный текст использовали, чтобы развлекать ребенка и помогать молодым родителям правильно делать массаж младенцу. Текст дает возможность запомнить последовательность движений – поглаживания, постукивания, легкие пощипывания. Также дети, подрастая, использовали его как считалочку во время игр.

Ким решила создать украинский вариант. По ее словам, на перевод у нее ушло около 20 минут. И вот какой стишок получился в итоге – запоминайте и используйте.

"Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" по-украински

Рейки-рейки, шпали-шпали...

Їхав поїзд із Полтави.

Ось віконце відчинилось –

Горошинки покотились.

Йшли курчата, ціпу-ціпу,

Дзьобали собі на втіху.

А за ними гусенята

Теж пощипують завзято.

Далі йшла сім'я слонів,

Тупали, аж гай шумів.

От директор-молодець

Стіл поставив і стілець.

Та друкує на машинці

Лист малесенькій дитинці:

"Люба доню! Рідна пташко!

Висилаю жовту чашку,

В неї сонячні бочки

І на денці – крапочки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украиноязычные стишки помогут запомнить цвета радуги.