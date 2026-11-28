"Провела ритуал, чтобы учительница не пришла на урок": рисунок в тетради школьницы рассмешил сеть

Отец школьницы Роман Северов поделился фото рисунка, который его дочь сделала в школе. Девочка нарисовала пентаграмму в тетради на перемене между уроками.

Об этом мужчина рассказал в публикации в Threads. Он отметил, что попросил ребенка сначала делать уроки, а потом "заниматься жертвоприношением".

"Сегодня увидел у дочери в тетради пентаграмму и попросил ее сначала делать уроки, а уже потом заниматься сатанизмом и жертвоприношением. На это она ответила, что все понимает и пентаграмму нарисовала на перемене между уроками, такая звездочка. На что-то еще нужно обратить внимание при воспитании ребенка?" – написал отец школьницы.

Отец школьницы показал рисун... Источник: Скриншот Развернуть

Украинцев рассмешил пост мужчины, и они отмечали, что девочка проводила ритуал, чтобы учительница не пришла на урок, и шутили, что стоит следить за тем, чтобы ребенок правильно совершал жертвоприношение. В то же время другие говорили, что демоны любят точность, поэтому школьнице необходимы циркуль и линейка.

"Научите, что призывать демонов, чтобы они помогли с домашкой, – это пустая трата таланта".

Украинцев рассмешил рисунок школьницы. Источник: Скриншот

"Посоветуйте ребенку пользоваться линейкой и циркулем. Демоны математики любят точность во всем".

"Следите, чтобы ребенок правильно совершал жертвоприношение".

Украинцев удивил рисунок школьницы. Источник: Скриншот

"Не мешайте ей, у нее большое будущее. Как начнет вписывать символы, тогда немного поволнуйтесь и проверьте, правильные ли они".

Школьница нарисовала пентаграмму на перемене. Источник: Скриншот

"Кажется, вызывать демонов – это нормальный этап взросления".

В сети обсуждают рисунок школьницы. Источник: Скриншот

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