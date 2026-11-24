Средний бал выпускников колледжей за два года почти не изменился: что показало исследование ГСКО

Средний балл выпускников учреждений профессионального предвысшего образования в 2025/2026 учебном году составил 62,4 балла из 100 возможных, что почти не отличается от показателя предыдущего учебного года (62,8). Это существенно уступает результатам 2018/2019 учебного года, когда средний балл достигал 86,71.

Такие результаты показало исследование, проведенное Государственной службой качества образования. Вместе с тем зафиксирован значительный разрыв между результатами отдельных образовательно-профессиональных программ (ОПП): размах между минимальным и максимальным средними баллами за четыре этапа проекта вырос более чем в четыре раза – до 61,85 балла (от 32,08 до 93,93 балла).

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В течение 2025/2026 учебного года тестирование охватило 8432 студентов из 124 заведений профессионального предвысшего образования. Годом ранее в нем приняли участие 7991 студент из 133 заведений, а в 2023/2024 учебном году – 8477 студентов из 152 заведений.

За четыре этапа проекта количество образовательно-профессиональных программ, охваченных тестированием, выросло с 15 до 37, а количество специальностей – с 14 до 21.

В то же время по результатам мониторинга:

лишь 40% заведений имеют локальные достоверные данные об образовательных потерях;

доля заведений, проводящих собственное тестирование для их выявления, за два года уменьшилась с 79% до 63%;

29% руководителей считают применяемые компенсаторные меры эффективными;

еще 42% оценивают их как в некоторой степени эффективные;

участие руководителей в специализированных программах и консультациях по преодолению образовательных потерь сократилось с 51% до 36%;

до 30% выросла доля заведений, привлекающих внешнюю помощь для диагностики образовательных потерь.

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