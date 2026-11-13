"[Ша-і]-контент" или "[ші]-контент"? Репетитор украинского языка объяснила, как правильно произносить

Большие лингвистические модели, которые мы также называем искусственным интеллектом, уже стали одним из привычных инструментов, которыми мы пользуемся каждый день. Даже аббревиатура "ШІ" стала общеупотребительной и не нуждается в дополнительных пояснениях. Но правильно ли вы называете ее на украинском языке?

Репетитор Оксана Качура обратила внимание, что в речи можно встретить два варианта произношения такого сокращения. Одни произносят, называя каждую букву отдельно, – [ша-і], тогда как другие говорят так, словно это короткое слово из двух букв [ші]. Педагог опубликовала в TikTok объяснение, как на самом деле нужно произносить "ШІ" в соответствии с правилами украинского языка.

"Сначала я наткнулась на видео известного языковеда Александра Авраменко, который напомнил: если внутри аббревиатуры есть гласный звук, то произносим ее как обычное слово", – рассказала Качура. По этому принципу читаем такие сокращения, как ЧАЭС или ЦУМ.

Если же гласного в середине аббревиатуры нет, то нужно отдельно называть каждую букву. Поэтому СБУ читаем как [ес-бе-у], а не как [сбу], а НМТ – как [ен-ем-те].

"То есть "ВІЛ-інфекція" произносится именно как [віл], потому что в середине есть гласный. А в слове "ШВЛ" (искусственная вентиляция легких) каждую букву называем отдельно, потому что гласного в середине нет", – разъяснила Качура.

Но в аббревиатуре "ШІ" всего две буквы. То есть гласного в середине у нее быть не может. "Поэтому называем каждую букву отдельно: [ша-і] – по аналогии с [це-а] (целевая аудитория), [те-у] (технические условия).

"ШІ-контент" пишем через дефис и помним, что это слово мужского рода, потому что главное слово – "інтелект"", – добавила Качура. И назвала несколько исключений из этого правила – США и "ЗМІ". Первое мы произносим как [се-ше-а], а не как [ес-ша-а], а второе – как [змі], а не как [зе-ме-і].

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