Что делать, если подросток становится агрессивным? Дмитрий Карпачев дал советы родителям

Подростковый возраст почти ни у кого не проходит без всплесков агрессии, направленной на родителей. И взрослым очень важно правильно реагировать в таких ситуациях, чтобы подобные всплески не начали выходить из-под контроля.

Так, если подросток проявляет агрессию, родителям стоит не усиливать давление запретами и наказаниями, а сначала попытаться наладить с ним контакт. Такой совет дал эксперт по детской психологии и развитию личности и ведущий шоу "Супермама" Дмитрий Карпачев. Об этом он рассказал в одном из выпусков программы.

По словам Карпачева, агрессивное поведение подростков, особенно физическая агрессия, часто свидетельствует о сильном внутреннем напряжении, с которым ребенок пока не умеет справляться иначе. Поэтому привычные наказания, которые широко практикуются в таких случаях, на самом деле могут лишь ухудшить ситуацию. "Худшее, что вы можете сделать, – резко устанавливать правила, вводить запреты или отбирать гаджеты", – объяснил эксперт.

Если вы уже оказались в такой ситуации, Карпачов советует начать с того, чтобы снизить напряжение, а не обострять конфликт. "В таких ситуациях эффективнее уступить, разрешить пользоваться планшетом или телефоном, но вместо этого попробовать наладить вербальный контакт", – рассказал он.

Карпачов подчеркнул, что подросток не сможет спокойно воспринимать слова родителей и обдумывать свои поступки, пока находится под влиянием сильных эмоций. "Только освободившись от сильных чувств, ребенок может начать что-то осознавать, принимать какие-то решения", – объяснил эксперт.

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