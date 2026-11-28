Что такое "піймати облизня"? Колоритный фразеологизм из украинской пословицы

Человек, который не слишком ответственно относился к определенным обязанностям и не хотел обременять себя работой, может услышать в свой адрес довольно неприятную пословицу: "Ледар літо спав, восени облизня спіймав". Вроде понятно, что имеется в виду, но что это за слово такое – "облизень"?

OBOZ.UA полистал словари украинского языка и готов рассказать о нем подробнее. В нашем языке есть слова, которые считаются шутливыми. "Облизень" относится именно к таким. Представьте себе кота, который гонится за мышью, но в последний момент добыча прячется в щель и спасается. Коту остается лишь нервно облизаться. Этот момент досадной неудачи мы и называем "облизень".

Толкование слова "облизень". Источник: Скриншот

Если совсем строго, толковый словарь объясняет существительное "облизень" так: отказ при ухаживании, сватовстве или какой-либо просьбе вообще. То есть да, речь именно о досадной неудаче.

Интересно, что это существительное употребляется во многих идиомах, которые могут быть уместны в разных ситуациях:

спіймати / дістати / вхопити / скуштувати облизня – потерпеть неудачу, остаться ни с чем;

– потерпеть неудачу, остаться ни с чем; їсти облизні – завистливо на что-то смотреть;

це пахне облизнями / це пророкує облизні – предчувствие провала;

– предчувствие провала; піти з облизнями – остаться ни с чем;

– остаться ни с чем; піти з облизнями – грубый, резкий отказ.

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