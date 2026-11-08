Что такое прокрустово ложе и эолова арфа? Эти фразеологизмы могут сбить с толку на НМТ по украинскому языку

Древнегреческая история и мифология не зря считаются основой современной европейской цивилизации. Помимо большого количества слов греческого происхождения, украинский язык до сих пор использует фразеологизмы, порожденные этой культурой.

Более того, древнегреческие фразеологизмы ежегодно встречаются среди заданий НМТ. Поэтому репетитор Наталья Сорокина решила объяснить значение самых распространенных из них.

Пиррова победа – победа, одержанная слишком дорогой ценой, которая равна поражению. Царь Пирр Эпирский, правивший на рубеже IV-III веков до нашей эры, считался одним из сильнейших противников Рима. Однако, согласно легенде, однажды после особо кровопролитной битвы Пирр потерял почти все свое войско. Тогда он вышел и сказал: "Еще одна такая моя победа, и я останусь без войска".

Прокрустово ложе – мерило, искусственный шаблон, под который силой подгоняют кого-либо или что-либо. Разбойник по прозвищу Прокруст, живший неподалеку от Афин, прославился тем, что укладывал своих жертв на собственную кровать. Если она была слишком короткой для жертвы, той отрубали конечности, чтобы подогнать тело под длину, а если, наоборот, слишком длинной – человека силой растягивали.

Геростратова слава – позорная слава. Житель города Эфес Герострат 21 июля 356 года до н. э. сжег знаменитый храм Артемиды. Он признался, что сделал это, потому что хотел, чтобы его имя навсегда вошло в историю. Мужчину за это приговорили к вечному забвению, однако его преступление было настолько великим, что потомки запомнили его. А храм затем отстроили, и он стал одним из Семи чудес света.

Дамоклов меч – смертельная опасность, которая постоянно нависает над кем-либо. Тиран Сиракуз Дионисий (405–367 годы до н. э.) имел среди своих придворных завистника по имени Дамокл. Тому не давали покоя власть и богатство правителя. Узнав об этом, Дионисий решил проучить Дамокла и предложил ему один день побыть правителем вместо него. Однако он повесил над престолом свой меч, который держался на конском волосе. В любой момент волос мог порваться, и меч упал бы острием на Дамокла. Из-за постоянного страха Дамокл сказал, что лучше пусть его казнят немедленно, чем он будет ожидать внезапной смерти, которая может наступить когда угодно. Таким образом Дионисий показал, что жизнь правителя вовсе не так безоблачна и безопасна, как кажется со стороны.

Эолова арфа – чуткая душа человека. Эол в древнегреческой мифологии был богом ветров. Он владел волшебной арфой, которая играла прекрасную музыку, едва на нее подует даже самый слабый ветерок. Интересно, что очарованные этим мифом греки действительно сконструировали инструмент, струны которого способны реагировать на движение воздуха. Участие человека для этого им не требуется.

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