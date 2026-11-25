"Что зимой падает? С какой буквы пишется Украина?" Ответы четвероклассника покорили сеть: родители узнали себя

Украинцев рассмешило видео, где мама четвероклассника Ольга Галаган проверяет его знания. По каждому предмету, который изучает школьник, женщина задавала по два вопроса, на которые должен был ответить ее сын.

Видео, которое Галаган выложила в TikTok, собрало более полутора миллионов просмотров и почти 70 тысяч лайков. Мама школьника спрашивала мальчика, знает ли он, что выпадает зимой, на какой планете мы живем, с какой буквы пишется слово Украина, задавала простые примеры по математике, как 2+2, и спросила, как зовут школьника по-английски. В конце она шутливо сказала, что он вундеркинд.

Родители узнали себя в видео, ведь у них такие же "вундеркинды", которые к тому же пишут как врачи. В то же время некоторые отмечали, что именно так сейчас и проходит учеба у тех, кто остался в Украине. А кто-то шутил, что с таким учителем можно было бы закончить школу за неделю.

"Мои такие же вундеркинды, но пишут как врачи в рецепте, только в аптеке поймут их каракули".

Сеть рассмешило видео со школьником. Источник: Скриншот

"Я хочу, чтобы вы работали учителем".

"Это точно, ноябрь, а такое впечатление, что учебный год еще не начинался".

Четвероклассник рассмешил сеть. Источник: Скриншот

"Когда-то отец спрашивал: читать умеешь? Считать деньги умеешь? Если да, то уже школы не надо".

Мама школьника рассмешила се... Источник: Скриншот Развернуть

"В 2027, если ничего не изменится: где школа, знаешь? Где класс? Как зовут классного руководителя?"

В сети завирусилось видео со школьником. Источник: Скриншот

"Кто остался в Украине, у тех так и есть. Дети сейчас так и учатся".

"Почему у меня не было такого учителя, я бы с таким учителем за неделю закончила школу".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, праздник осени в детсаду на Виннитчине покорил сеть.