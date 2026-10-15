"Чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!" Школа английского языка опозорилась из-за практического задания

Онлайн-школа английского языка опозорилась из-за практического задания для учеников, на котором был изображен советский диктатор Иосиф Сталин. Под картинкой была надпись: "Работать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!"

Об этом случае рассказал один из пользователей сети с ником nikita_shloss в посте в Threads. Он удивился такой ситуации.

В онлайн-школе английского я... Источник: Скриншот Развернуть

Пользователей сети не менее удивил этот случай, и они отмечали, что подобные инциденты происходят в этом учебном заведении не впервые. В то же время сама школа сообщила, что информация будет проверена и удалена с платформы.

"Такого контента не должно быть на нашей образовательной платформе. Мы уже передали информацию ответственной команде для проверки и удаления", – отметили представители учебного заведения.

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Напомним, с 1 сентября 2026 года изучение английского языка стало обязательным для детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет), независимо от формы собственности детских садов. Соответствующую инициативу внедряет Министерство образования и науки (МОН).

Руководители детских садов должны были предоставить информацию о количестве групп и запланированном кадровом обеспечении для внедрения английского языка. Учреждения также имеют право самостоятельно разрабатывать частичные программы или привлекать специалистов на договорных условиях (например, через онлайн-платформы или договоры с индивидуальными предпринимателями), говорится в соответствующем письме МОН.

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