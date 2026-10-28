ШкОда или шкодА? Как правильно выразить сожаление на украинском

В украинском языке ударение иногда способно полностью изменить значение слова. Даже привычные выражения могут приобретать другой смысл в зависимости от того, какой слог мы выделяем голосом.

Показательный пример – слово "шкода", которое используют для выражения сожаления, обозначения убытков или напрасных усилий. Как объясняет OBOZ.UA, правильное ударение зависит прежде всего от значения, которое говорящий хочет передать.

Ударение на первом слоге – шкОда – используют, когда речь идет о сожалении, сочувствии, потере или досаде.

Например:

Мені шкОда, що ми так і не зустрілися цього літа.

ШкОда старого будинку, який вирішили знести.

Як же шкОда, що вона не побачила результатів своєї праці.

Также с ударением на первом слоге слово употребляют в значении материального ущерба или причиненных потерь.

Пожежа завдала значної шкОди господарству.

Несправна техніка заподіяла більше шкОди, ніж користі.

Кроме того, шкОда – это еще и озорной человек, чаще всего ребенок.

Ох і шкОда цей малюк, знову всі іграшки поховав!

Ударение на последнем слоге – шкодА – используют в значении "напрасно", "зря", "безрезультатно".

Например:

ШкодА переконувати людину, яка не бажає нікого слухати.

ШкодА шукати ключі, адже замок уже замінили.

ШкодА сподіватися на врожай, якщо насіння навіть не посіяли.

ШкодА чекати відповіді від того, хто давно ухвалив рішення.

В таких предложениях слово "жалко" можно заменить на "напрасно" без существенного изменения смысла.

В то же время стоит учитывать, что некоторые украинские словари допускают вариантное ударение в значении "жаль".

Также OBOZ.UA рассказывал, что украинцы нередко путают слова "бік" и "сторона" под влиянием русского языка. Однако в украинском эти существительные не всегда могут заменять друг друга.