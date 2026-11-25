Школа – это режим тренировки! Украинская учительница призвала родителей не ругать детей за ошибки и назвала три шага, которые избавят от этого страха

Детей младшего школьного возраста не стоит ругать за ошибки в тетрадях или неправильные ответы, ведь школа должна быть для них безопасным пространством для подготовки к взрослой жизни. Такое мнение высказала учительница начальных классов, эксперт по развитию ребенка Наталия Нагинайло́ва.

Свое объяснение она опубликовала на странице в Facebook. Педагог также предложила три шага, которые помогут избавить ребенка от страха ошибок.

Прежде всего Нагинайлова призвала родителей не воспринимать детские ошибки как повод для раздражения. По ее словам, в начальной школе дети только осваивают приемы обучения, поэтому ошибаться для них совершенно естественно.

"Школа – это режим тренировки. Пока ребенок в первом – четвертом классе, за его спиной есть надежная страховка. Можно ошибиться в примере, пропустить букву в диктанте, но разобраться, почему так произошло, и спокойно идти дальше", – пояснила учительница.

Она напомнила, что во взрослой жизни последствия ошибок могут быть гораздо серьезнее – речь идет о потере денег, времени или репутации. Поэтому ребенку важно получить возможность приобретать первый опыт в безопасной среде, где рядом есть учитель и родители, готовые поддержать, а не отругать.

Чтобы помочь ребенку избавиться от страха ошибок, Наталия Нагинайло предложила три простых шага:

Вместо упреков предлагайте вместе найти решение. Замените фразу "ты опять ошибся" на вопрос: "Как мы можем это исправить?" Хвалите за старания, а не только за результат. Важно замечать попытки ребенка и его усилия, даже если выполненное задание не идеально. Показывайте собственным примером, что ошибаться нормально. Взрослые тоже могут ошибаться, и этого не нужно стыдиться. Важно уметь признавать ошибки, исправлять их и впредь стараться не повторять.

Отдельно педагог подчеркнула, что после каждой ошибки стоит вместе с ребенком не только исправлять ее, но и выяснять причины. Это поможет научиться анализировать ситуации, искать истину, пересматривать собственные взгляды под влиянием убедительных фактов или аргументированно отстаивать свое мнение.

"Пусть это станет повседневным занятием, ведь мы все можем ошибаться, мы же с вами живые люди", – подытожила учительница.

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