Школа с помощью ИИ показала шестилетней ученице, какой она будет в 25 лет: мама девочки устроила скандал

Школа в США с помощью искусственного интеллекта создала для шестилетней ученицы изображение ее будущего "я" – в возрасте 25 лет девочка предстала на нем медсестрой. Мать ребенка возмутилась таким заданием и потребовала от администрации объяснений по поводу использования ИИ и личных данных дочери.

О получившем широкую огласку случае рассказало издание Yahoo Life. Никки Андерсон из Чарлстона, штат Южная Каролина, нашла сгенерированное изображение в рюкзаке своей дочери Харпер, которая учится в начальной школе. Женщина хотела выяснить, давали ли родители согласие на использование искусственного интеллекта, каким именно инструментом воспользовались и что стало с загруженной в него информацией.

Однако ее беспокоили не только вопросы приватности. Андерсон также задумалась, как подобные изображения могут повлиять на детское воображение и восприятие собственной внешности. По ее словам, на картинке дочь предстала молодой, стройной женщиной с длинными волосами и чистой кожей. "Собственное видение мира моего ребенка подменили алгоритмическим представлением о том, как должна выглядеть успешная взрослая женщина", – написала она.

Своими соображениями на этот счет Андерсон поделилась в публикации, которая собрала в Instagram более 770 тысяч отметок "Нравится". Позже мать девочки рассказала о своих попытках получить объяснения от школьной администрации.

Школа не только передала ИИ... Источник: Insagram/@moms.who.write Развернуть

Школьный округ округа Чарлстон подтвердил изданию USA Today, что такое задание действительно давали ученикам. После этого директор распорядился прекратить подобную практику, а для педагогов запланировали обучение использованию искусственного интеллекта.

В то же время Андерсон подчеркнула, что не требует уволить учительницу и не стремится выставить школу в плохом свете. По ее словам, дочь хорошо чувствует себя в выбранном для нее учебном заведении и успешно учится.

Этот случай привлек внимание к более широкой проблеме: родители часто не знают, как именно школы используют ИИ. Причем технология не всегда заметна. Ее могут встраивать в учебные программы для чтения и математики, которые анализируют ответы учеников и адаптируют задания к их уровню. Учителя также используют такие инструменты для создания тестов, заданий и учебных материалов, что может быть действительно полезно.

Эксперт по вопросам образования Эйша Буч из Common Sense Media объяснила Yahoo Life, что родителям стоит выяснять, какие именно цифровые инструменты использует школа, какие данные они собирают и куда передают эту информацию. Особую обеспокоенность вызывает загрузка детских фотографий, голосовых записей и ученических работ в системы искусственного интеллекта.

Профессор психологии Университета Пеппердайна Дженнифер Гарригер также предупредила, что изображения будущего себя могут формировать у детей нереалистичные представления о внешности и побуждать их сравнивать себя с идеализированными образами. Вместе с тем она подчеркнула: искусственный интеллект не способен предсказать, как будет выглядеть ребенок во взрослом возрасте.

Специалисты считают, что школьников нужно знакомить с принципами работы ИИ, но это не означает, что младшие дети должны непосредственно пользоваться генеративными инструментами. В частности, Буч выступила против того, чтобы школы загружали детские фотографии в такие программы, даже если родители дали на это согласие.

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