Школы должны самостоятельно выявлять образовательные потери: ГСКО предложила новую систему восполнения пробелов в знаниях школьников

Украинские школы должны самостоятельно выявлять пробелы в знаниях учеников, планировать компенсаторное обучение и использовать инструменты внутренней системы обеспечения качества образования. Тогда как общины должны отвечать за стратегическое управление процессом преодоления образовательных потерь, обеспечение учреждений необходимыми ресурсами, а также организацию системной психологической поддержки.

Соответствующие рекомендации содержатся в базовой модели системы преодоления образовательных потерь, которую подготовила и обнародовала Государственная служба качества образования. Модель разработали на основе рекомендаций, сформированных по итогам обсуждений результатов мониторингового исследования качества образования в школах во время военного положения за 2023–2025 годы. Документ предусматривает разграничение задач между местными властями и учреждениями образования.

ГСКО предоставила модель пре... Развернуть

Одним из главных направлений модели является создание единой системы мониторинга образовательных потерь на уровне территориальных общин. Для этого предлагают формировать отдельные "паспорта образовательных потерь" учебных заведений и внедрять цифровые дашборды, которые будут отражать ситуацию в общинах.

Кроме того, ГСКО подчеркивает необходимость принимать управленческие решения на основе достоверных данных. Для этого предлагают отойти от формальной отчетности и использовать репрезентативные результаты исследований.

ГСКО предоставила рекомендац... Источник: Скриншот Facebook Развернуть

Территориальные общины и школы могут самостоятельно адаптировать предусмотренные ею инструменты в соответствии с местными потребностями и условиями.

С базовой моделью системы преодоления образовательных потерь можно ознакомиться по ссылке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лишь треть украинских школ приспособлена к дистанционному обучению.