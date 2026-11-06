Школьник из села в Закарпатье стал одним из лучших химиков мира: в чем секрет его успеха и при чем тут магия

Одиннадцатиклассник из села Голятин Межгорской общины в Закарпатье Роман Козак стал одним из лучших химиков в мире среди сверстников. Юноша завоевал Кубок победителей-2026 по химии. Когда-то школьник воспринимал эту науку как магию, однако со временем она стала его увлечением. Соревнования проходили в Киеве и длились несколько дней в сложных условиях, прерываясь из-за воздушных тревог и ракетных обстрелов.

В интервью Суспільному Козак рассказал, что готовился к олимпиаде не только по учебникам, но и на практике. В частности, в лабораториях химического факультета Ужгородского университета и в собственной мини-лаборатории, которую обустроил дома на денежные премии, заработанные на олимпиадах. Юноша планирует связать свое будущее с украинской наукой.

Роман Козак стал лучшим химиком мира. Источник: Facebook / Василь Щур

"Этот кубок я получил на этой олимпиаде, на Кубке победителей, буквально несколько дней назад. Ну, я очень сильно хотел его получить, потому что обычно на олимпиадах, кроме международной, тебе дают просто диплом, а тут такой красивый кубок. Все-таки я это сделал. Химия для меня – это дело, которым я хочу заниматься всю жизнь. Химия для меня – это шанс показать себя. Планирую развивать нашу страну и хочу стать именно ученым", – поделился школьник.

Увлечение химией у Козака началось со школьных уроков. По его словам, сначала эта наука казалась чудом, но со временем он понял ее логику и уже на первой олимпиаде, в которой участвовал, одержал победу. Позже у него были первые места на областном уровне и выход на международную арену. Накануне Кубка победителей старшеклассник завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Ташкенте (Узбекистан).

"Этот результат меня очень приятно удивил, потому что я вообще не ожидал золота. Сначала химия казалась больше магией, но сейчас это логика. Впрочем, и до сих пор иногда встречаются необычные темы, которые воспринимаются как своеобразная магия", – рассказал Козак.

Роман Козак завоевал Кубок п... Источник: Facebook / Василь Щур Развернуть

Учительница химии Голятинского лицея Светлана Маркович поделилась, что была уверена в успехе ученика еще до официального объявления результатов. В частности, она сразу разглядела в нем потенциал и даже поздравила его до объявления результатов Кубка.

"На Кубке я была уверена на 100%, даже поздравила его раньше времени. Он мне говорит: "Светлана Михайловна, еще нет официальных результатов", а я отвечаю: "Вот увидишь, Роман, так и будет", – рассказала Маркович.

Директор Голятинского лицея Николай Дерич подчеркивает, что пример Козака вдохновляет все учебное заведение. Ведь парень доказал, что даже учась и живя в небольшом горном селе, можно занять самые высокие места в мире.

Роман Козак на олимпиаде. Источник: Facebook / Василь Щур

Победы для парня – это не только медали и кубки. Денежные награды за олимпиады помогли ему обустроить дома собственную мини-лабораторию.

"Я купил очень много ненужных на тот момент вещей, но потом они мне все-таки пригодились. Почти год все это у меня просто стояло, потому что я не умел с этим работать. Потом я уже полностью ее обустроил, и с весны прошлого года занимаюсь в своей лаборатории", – рассказал школьник.

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