Похожие, но не одинаковые: какая разница между словами "серцевий" и "сердечний"

Каждый раз, когда Дональд Трамп снова несет чушь о войне в Украине, у многих наших сограждан случается приступ "серцевого болю". Или все же лучше сказать "сердечного"?

На самом деле оба слова существуют в украинском языке, но имеют разное значение. Такие похожие, но при этом не одинаковые слова называются паронимами. OBOZ.UA разбирался, в чем разница между прилагательными "серцевий" и "сердечний". А в придачу еще и их третьим братом-близнецом – словом "сердешний".

Серцевий

Толкование слова "серцевий". Источник: Скриншот

Этим словом описывают только состояния здоровья, связанные с сердцем, и называют средства для лечения сердца. То есть мы можем сказать "серцевий біль", "серцеві краплі", "порушення серцевого ритму".

Сердешний

Значение слова "сердешний". Источник: Скриншот

Это тоже довольно узкое понятие. Так на украинском языке говорят о ком-то, кто вызывает сочувствие, о несчастном, неудачливом существе. О таком еще можно сказать "бідолашний". Используем это слово, когда нужно выразить сочувствие.

Сердечний

Толкование слова "сердечний". Источник: Скриншот

Самое широкое понятие в этом ряду. Может иметь значение первых двух. Однако только "сердечний" мы используем, когда говорим о настроениях, чувствах или переживаниях ("сердечний друг" "сердечні таємниці", "сердечна подяка"). Также называем так человека доброго, искреннего, дружелюбного, сочувствующего, верного, преданного.

Итак, боль может быть как "серцева", так и "сердечна". Точно так же, как и лекарство. Благодарность – только "сердечна". А человек, пострадавший от какого-то несчастья, – только "сердешним".

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