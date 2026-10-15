"Сколько будет 0,75 + 0,75?" Coca-Cola помогла школьнице решить математический пример

Детям сложно понять концепцию абстрактных чисел, но они легко ориентируются, если объяснить их на конкретных примерах. Об этом забавном и наглядном случае, который это доказывает, рассказала репетитор по математике Мария Захарчук.

Случай из своей практики она описала в Threads. Во время занятия преподавательница дала ученице задание посчитать 0,75 + 0,75, но ребенок не смог выполнить операцию с десятичными дробями. И тогда репетитор решила перейти к более конкретным примерам. "Я: "Представь: ты покупаешь в магазине две бутылки Coca-Cola по 0,75 л. Сколько литров Coca-Cola ты купила?" Она: "ОООООО! 1,5 ЛИТРА КОКА-КОЛЫ!" Coca-Cola правит миром…", – поделилась педагог.

Репетитор по математике пока... Источник: Скриншот Развернуть

Этот пост развеселил пользователей соцсети. Они начали вспоминать, что помогло им освоить математику, и предлагали свои варианты наглядных примеров. Например, рассказали о мальчике, который не мог ничего посчитать, если не "перевести" все в евро. Теперь этот мальчик вырос и неплохо зарабатывает.

В комментариях рассказали о... Источник: Скриншот Развернуть

Также в комментариях было немало шуток о том, что счёт на алкогольных напитках был бы ещё эффективнее. Хотя некоторые сумели объяснить детям концепцию дробей на примере кусочков торта.

Комментаторы шутили, что в а... Источник: Скриншот Развернуть

В целом комментаторы похвалили учительницу за то, что она смогла найти ассоциативный подход к ребенку. И выразили надежду, что теперь она стала любимой учительницей этой ученицы.

Кто-то считал в литрах, а кт... Источник: Скриншот Развернуть

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