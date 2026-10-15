"Сколько будет 0,75 + 0,75?" Coca-Cola помогла школьнице решить математический пример
Если ребенок не может понять...
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Детям сложно понять концепцию абстрактных чисел, но они легко ориентируются, если объяснить их на конкретных примерах. Об этом забавном и наглядном случае, который это доказывает, рассказала репетитор по математике Мария Захарчук.
Случай из своей практики она описала в Threads. Во время занятия преподавательница дала ученице задание посчитать 0,75 + 0,75, но ребенок не смог выполнить операцию с десятичными дробями. И тогда репетитор решила перейти к более конкретным примерам. "Я: "Представь: ты покупаешь в магазине две бутылки Coca-Cola по 0,75 л. Сколько литров Coca-Cola ты купила?" Она: "ОООООО! 1,5 ЛИТРА КОКА-КОЛЫ!" Coca-Cola правит миром…", – поделилась педагог.
Репетитор по математике пока...
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Этот пост развеселил пользователей соцсети. Они начали вспоминать, что помогло им освоить математику, и предлагали свои варианты наглядных примеров. Например, рассказали о мальчике, который не мог ничего посчитать, если не "перевести" все в евро. Теперь этот мальчик вырос и неплохо зарабатывает.
В комментариях рассказали о...
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Также в комментариях было немало шуток о том, что счёт на алкогольных напитках был бы ещё эффективнее. Хотя некоторые сумели объяснить детям концепцию дробей на примере кусочков торта.
Комментаторы шутили, что в а...
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В целом комментаторы похвалили учительницу за то, что она смогла найти ассоциативный подход к ребенку. И выразили надежду, что теперь она стала любимой учительницей этой ученицы.
Кто-то считал в литрах, а кт...
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Ранее OBOZ.UA рассказывал, как пример с водой и бутылками помог объяснить коварную математическую задачу из НМТ
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