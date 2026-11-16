Сколько павлинов на картинке? Самые сообразительные назовут ответ за 11 секунд

Иногда даже самое простое на первый взгляд изображение способно запутать наш мозг. Особенно когда несколько предметов накладываются друг на друга, а яркие цвета отвлекают внимание от деталей. Посмотрите на изображение ниже.

Именно такую головоломку предложило издание Jagran Josh. Читателям нужно посчитать всех павлинов всего за 11 секунд.

Оптическая головоломка. Источник: jagranjosh.com

Сначала кажется, что определить их количество очень легко. Однако стоит присмотреться внимательнее, и становится понятно, что отдельные силуэты скрыты за другими. Не спешите считать только крупные силуэты. Обращайте внимание на мелкие детали, особенно в верхней части изображения.

Если не удалось справиться с первой попытки, попробуйте еще раз, но уже без ограничения времени.

Чем полезны такие головоломки

Оптические иллюзии и задания на поиск скрытых предметов – не только способ интересно провести несколько минут. Они заставляют мозг активно обрабатывать визуальную информацию, отделять нужные детали от общего фона и концентрироваться на конкретной цели.

Такие упражнения задействуют сразу несколько познавательных процессов:

Концентрацию внимания. Чтобы найти все фигуры, необходимо сосредоточиться на изображении и не отвлекаться на яркие элементы.

Чтобы найти все фигуры, необходимо сосредоточиться на изображении и не отвлекаться на яркие элементы. Зрительное восприятие. Мозг учится различать контуры предметов даже тогда, когда они частично скрыты.

Мозг учится различать контуры предметов даже тогда, когда они частично скрыты. Скорость поиска. Регулярная практика может помочь быстрее выполнять подобные задания.

Регулярная практика может помочь быстрее выполнять подобные задания. Наблюдательность. Поиск мелких деталей побуждает внимательнее анализировать увиденное.

Исследования зрительного поиска показывают, что практика может повышать скорость выполнения соответствующих заданий. В то же время такие головоломки не являются полноценным тестом IQ, а их решение само по себе не гарантирует повышения интеллекта.

Правильный ответ

Оптическая головоломка. Источник: jagranjosh.com

Если вы насчитали 20 павлинов, то справились с заданием правильно.

Даже если на поиск понадобилось больше 11 секунд, это не свидетельствует о низком уровне интеллекта. Ведь главная цель подобных заданий – проверить свою внимательность, потренировать зрительное восприятие и получить удовольствие от разгадывания.

OBOZ.UA предлагает потренировать мозг со спичечной головоломкой. Вам придется решать сложное уравнение.