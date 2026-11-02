"Сколько нужно килограммов сахара на 24 кг муки?" Задача для 3 класса озадачила сеть

Сеть взбудоражила задача из учебника математики для 3 класса. В условии задачи указаны одни единицы измерения, а ответ школьники должны найти в других.

На странную задачу обратила внимание учительница Ксения Петруняк. Ее пост в Threads вызвал бурные дискуссии в комментариях.

Что не так с задачей

"То ли я глупая, то ли лыжи не едут", – лаконично подписала автор поста скриншот из школьного учебника математики для 3 класса.

Скриншот поста

Ученикам начальной школы авторы учебника рассказывают условие задачи: для сдобной выпечки на 16 стаканов муки берут 4 стакана сахара. А вот дети должны определить, сколько килограммов сахара нужно на 24 килограмма муки.

Именно несоответствие единиц измерения и смутило людей.

Некоторые предполагали, что авторы учебника предлагали детям искать пропорцию, не обращая внимания на единицы измерения. Другие резонно интересовались, зачем в начальной школе формировать у детей неправильные представления, которые потом усложнят работу учителям физики.

Коллега Ксении, преподавательница математики Юлия Андрусишин считает, что задача составлена корректно. Решается она в два действия. В первом нужно найти, во сколько раз сахара нужно меньше, чем муки. Во втором – определить количество килограммов сахара, исходя из соотношения, полученного в первом действии.

Скриншот поста

"Если это пропорция, и даже если меры не имеют значения: будь то стаканы или килограммы... Если это просто задача на отношение, тогда давайте оставим детям такую задачу: на обед четырем белкам нужно 16 орешков, тогда сколько орешков нужно, чтобы украсить 24 торта? На 16 человек приготовили 4 круглых стола. А сколько слив нужно, чтобы заполнить 24 ящика?" – ответила на версию о задаче на пропорцию Ксения Петруняк.

Она подчеркнула, что пропорциональность должна описывать зависимость между величинами, а не просто соотношение между числами. И перед вычислением нужно проверить не только то, есть ли логическая связь между величинами, но и согласованы ли их единицы измерения.

В комментариях украинцы бурно дискутируют

В комментариях украинцы бурно дискутируют

Украинцы бурно дискутируют в комментариях

Украинцы бурно дискутируют в комментариях

Украинцы бурно дискутируют в комментариях

Украинцы бурно дискутируют в комментариях

Украинцы бурно дискутируют в комментариях

Как рассказывал OBOZ.UA, задание из учебника "Я исследую мир" (ЯИС) с ребусом, в котором было зашифровано слово "модрина", возмутило маму школьницы. Женщина считает, что дети не знают об этом дереве, поэтому задание якобы слишком сложное.

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