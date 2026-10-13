"Сколько учеников не изучают ни одного из этих языков?" Задача по математике поставила взрослых в тупик

Простая школьная задача по математике вызвала активное обсуждение среди пользователей сети, которые разошлись во мнениях относительно ее условий и вариантов решения. Постом с логической задачей поделилась репетитор по математике Лиза Сарабеева.

Публикация появилась на ее странице в социальной сети Threads. Преподавательница предложила пользователям проверить внимательность детей с помощью коварного задания. "Проверьте, внимательно ли ваш ребенок читает условия задач. В классе 30 учеников. 18 изучают английский, 15 – немецкий, а 7 учеников изучают оба языка. Сколько учеников не изучают ни один из этих языков? Не спешите считать в уме", – написала репетитор.

Репетитор задала задачу по м... Источник: Скриншот Развернуть

Правильное решение этой задачи основано на том, что 7 учеников должны быть учтены в обеих группах – английской и немецкой. Чтобы узнать, сколько детей изучают хотя бы один язык, нужно от суммы тех, кто изучает английский и немецкий, вычесть это количество. То есть, чтобы определить количество тех, кто изучает эти два языка, составляем следующее уравнение: 18 + 15 – 7 = 26. Осталось только вычесть полученное число из общего числа учеников в классе. Таким образом, получаем ответ: 4 ученика не изучают ни один из двух указанных языков (30 – 26 = 4).

Кто-то в комментариях состав... Источник: Скриншот Развернуть

Немало пользователей правильно ответили на это задание. Причем решали его разными методами: кто-то составлял уравнение, а кто-то рисовал график. У этих комментаторов ответ оказался правильным.

Кто-то шутил не над задачей,... Источник: Скриншот Развернуть

В комментариях встречались и шутки. Например, о том, что при нынешнем уровне преподавания иностранных языков в обычной украинской школе английскому и немецкому по-настоящему никто не учит. Хотя на это замечание возразили, что во многом все зависит от школы и конкретного учителя.

Мнения по поводу решения задачи разошлись. Источник: Скриншот

Другие с юмором замечали, что остальные 4 ученика могут изучать французский или китайский. То есть, по сути, иностранный язык в этом классе может изучать каждый ребенок.

Кому-то хватило небольшой по... Источник: Скриншот Развернуть

Кроме того, некоторые комментаторы вступили в дискуссию по поводу формулировки условий. Они поспорили об использовании слов "по крайней мере" и "только" и о том, как языковые нюансы влияют на математическую точность решения. Предметом спора было то, может ли неудачная формулировка сделать задачу непонятной, а то и вовсе непригодной для решения.

В комментариях также разгоре... Источник: Скриншот Развернуть

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