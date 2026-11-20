Общаются с родителями всего два часа в день: результаты исследования показали, как война повлияла на детство в Украине

74% опрошенных родителей считают, что война в Украине сильно повлияла на детство их детей и возможность жить привычной жизнью. Тогда как не замечают такого влияния лишь 3% участников мониторинга. 87% отмечают изменения в эмоциональном состоянии детей из-за войны, а 44% сталкиваются с этим часто.

Такие данные содержатся в результатах исследования, проведенного ко Всемирному дню ребенка. Согласно опросу, в среднем родители проводят вместе с ребенком 1 час 45 минут в день в будни, а в выходные совместное время увеличивается на 25 минут – до 2 часов 10 минут.

Сколько времени родители проводят с детьми. Источник: Скриншот

Чаще всего речь идет о повседневных вещах: разговорах о том, как прошел день, совместных обедах или ужинах, помощи с учебой, играх и прогулках. Четверть родителей также проводят время с детьми за просмотром фильмов и видеоиграми. Среди других занятий – экскурсии и путешествия, чтение книг, творчество и хобби, а также приготовление еды и домашние дела.

Как родители проводят время с детьми. Источник: Скриншот

"Когда мы говорим о влиянии войны на детей, важно понимать, что речь идет о целом поколении, которое взрослеет в условиях длительной неопределенности. Для этих детей война уже стала частью повседневного опыта, а не временным нарушением привычной жизни. И это меняет контекст, в котором формируются их социальные навыки, представления о безопасности и отношения с близкими", – говорят исследователи.

Они отмечают, что, несмотря на все вызовы, украинские родители сохраняют эмоциональную близость с детьми, находят возможности для общения, совместных занятий и проявления любви.

Как война повлияла на украинских детей. Источник: Скриншот

Исследование проведено методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении.

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