Настоящая героиня мультфильма: фото школьной учительницы с ящерицей стало вирусным в сети

Учительница естествознания Лиза Герринг в школе Мак-Кинли в Кокомо (США) сделала снимок со своей ящерицей по имени Ранго Кипплинг и поразила сеть. По ее словам, около двух лет назад ее класс получил грант на приобретение школьного питомца.

Педагог отмечает, что сначала ей не нравилась зверушка, но со временем она стала брать ее домой на выходные и летние каникулы. В интервью изданию Тoday она рассказала, что у ящерицы есть собственный гардероб и она часто наряжает ее в разные костюмы.

Учительница естествознания поразила сеть. Источник: Скриншот

В сети учительницу сравнивают с героиней мультсериала "Волшебный школьный автобус" – мисс Фризл, у которой были необычные методы обучения: она устраивала детям фантастические экскурсии, приглашая их в свой волшебный школьный автобус, где всегда была ящерица по имени Лиз.

Мисс Фризл – героиня мультфи... Источник: Скриншот Развернуть

"Ему было около четырех месяцев, когда мы его получили, и я просто подумала: "Да, он действительно милый", но мне совсем не хотелось прикасаться к нему или что-то в этом роде. Через некоторое время он просто привязался ко мне. Я начала брать его домой на выходные, забирала его домой на лето. Он проводит со мной каждое лето", – поделилась учительница.

По ее словам, педагогам часто приходится соответствовать разным ожиданиям, из-за чего они боятся выходить из зоны комфорта, отвечая требованиям администрации, и делать уроки интереснее. Сначала у Герринг были проблемы с творческим подходом к школьникам, но теперь она советует коллегам проводить нестандартные занятия.

Фото учительницы естествозна... Источник: Скриншот Развернуть

"Некоторые школьники на самом деле спаслись от всего, что происходило на их пути, просто благодаря чему-то необычному, что мы делали в классе, например, изготовлению зубной пасты в форме слона. У меня есть ученики, которым сейчас 25 лет и которые помнят это. Поэтому всегда мыслите нестандартно и не бойтесь действовать в соответствии со своими ожиданиями", – поделилась педагог.

Публикация ее племянницы в соцсети Threads собрала почти 400 тысяч просмотров и 90 тысяч отметок "Нравится".

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