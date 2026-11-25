"Стажист" или "стажер"? Как не допустить ошибку в украинском языке

На днях Кабинет министров Украины выпустил постановление о стипендиальном обеспечении молодых специалистов, которые получают ученую степень. И в названии документа мы видим формулировку "асистенти-стажисти".

Но ведь того, кто только приобретает опыт работы на украинском языке, нужно называть "стажером", не так ли? Разобраться в этом вопросе решил OBOZ.UA.

Постановление КМУ со словом "стажист". Источник: Скриншот

На самом деле словари приводят оба существительных как синонимы. И "стажист", и "стажер" – это человек, который проходит определенную стажировку. То есть они отрабатывают испытательный срок перед зачислением в штат или проходят производственную практику для приобретения опыта и овладения специальностью. При этом слово "стажер" словари помечают как редкоупотребляемое. Но в чем же разница?

Толкование слова "стажист". Источник: Скриншот

Если коротко, то в суффиксе. Оба варианта (-ист-/-іст- и -ер-/-ир-/-ор-) используются для образования существительных, которые описывают людей по профессии, занятию или убеждениям. Так мы говорим "тренер", "менеджер", "спікер", "продюсер", "режисер", "адміністратор", "ректор", "прокурор", "ювелір", "банкір". И при этом так же свободно употребляем такие слова, как "артилерист", "галерист", "дантист", "флорист", "юрист", "сценарист", "економіст", "логіст", "журналіст", "стиліст".

Толкование слова "стажер". Источник: Скриншот

Таким образом, с точки зрения словообразования и "стажер", и "стажист" допустимы в украинском языке. При этом вариант "стажист" считается более исконным по традиции. Впрочем, современное словоупотребление почти вытеснило его, оставив вариант с суффиксом -ист- скорее для официальных документов. В повседневной речи мы чаще встречаем существительное "стажер". Поэтому не удивимся, если в следующем издании академического словаря они поменяются местами.

Кстати, феминитив от обоих вариантов образуется самым простым способом – добавлением суффикса -к-. Говорим "стажерка" или "стажистка".

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