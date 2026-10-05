Студенты и преподаватели смогут учиться и проходить стажировку у работодателей: профессиональные колледжи в Украине ждут кардинальных изменений

В Украине меняются правила работы профессиональных колледжей. Таким образом, у студентов будет больше практики в процессе обучения, а у учебных заведений – больше автономии и финансирования. Обучение по новым образовательным программам начнется уже в 2027 году.

Министерство образования и науки утвердило новый стандарт профессионального образования, обновленные правила академической мобильности и формулу распределения финансирования между профессиональными колледжами. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Бутенко.

Что меняет новый стандарт

Не менее 40% образовательной программы отводится на практическую подготовку.

Студенты смогут получить до трех профессиональных квалификаций – по одному или по разным видам занятий. Это расширяет их возможности трудоустройства.

Объем образовательной программы составит от 40 до 180 кредитов ЕКТС. Он будет зависеть от того, с каким образованием поступает человек, какого уровня и сколько квалификаций он получает.

Учебные заведения получают большую автономию в формировании образовательных программ.

Стандарт интегрирует Европейскую систему переноса и накопления кредитов и ключевые компетентности, рекомендованные Европейским Союзом.

Студенты колледжей смогут учиться и проходить стажировку как в учебных заведениях, так и непосредственно у работодателей – в Украине и за рубежом. Преподаватели – вести занятия и проходить стажировку в учебных заведениях и на предприятиях.

В то же время меняется подход к финансированию. С 2027 года средства между колледжами будут распределяться по новой формуле: каждое учебное заведение будет иметь базовое финансирование для стабильной работы, а часть средств – до трети от общего объема – будет зависеть от показателей его работы. В частности, будут учитываться:

количество обучающихся;

востребованность профессиональных квалификаций на региональном рынке труда;

выполнение планового объема приема;

трудоустройство выпускников;

реализацию краткосрочных программ;

привлечение учебными заведениями дополнительных средств.

Таким образом, учебные заведения, которые готовят востребованные профессии и выпускники которых находят работу, будут получать больше ресурсов.

"Отмечу отдельно: общий объем финансирования профессионального образования формула не увеличивает, а сумму для каждого учебного заведения будет определять его учредитель в рамках местного бюджета. Наша цель – приблизить подготовку специалистов к потребностям рынка труда, чтобы каждый студент и каждая студентка приобретали навыки, с которыми найдут работу. Это инвестиция в людей, которые будут восстанавливать страну", – отметил Бутенко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети разгорелась дискуссия из-за высказывания о колледже.