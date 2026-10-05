Студенты и преподаватели смогут учиться и проходить стажировку у работодателей: профессиональные колледжи в Украине ждут кардинальных изменений
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В Украине меняются правила работы профессиональных колледжей. Таким образом, у студентов будет больше практики в процессе обучения, а у учебных заведений – больше автономии и финансирования. Обучение по новым образовательным программам начнется уже в 2027 году.
Министерство образования и науки утвердило новый стандарт профессионального образования, обновленные правила академической мобильности и формулу распределения финансирования между профессиональными колледжами. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Бутенко.
Что меняет новый стандарт
Студенты колледжей смогут учиться и проходить стажировку как в учебных заведениях, так и непосредственно у работодателей – в Украине и за рубежом. Преподаватели – вести занятия и проходить стажировку в учебных заведениях и на предприятиях.
В то же время меняется подход к финансированию. С 2027 года средства между колледжами будут распределяться по новой формуле: каждое учебное заведение будет иметь базовое финансирование для стабильной работы, а часть средств – до трети от общего объема – будет зависеть от показателей его работы. В частности, будут учитываться:
Таким образом, учебные заведения, которые готовят востребованные профессии и выпускники которых находят работу, будут получать больше ресурсов.
"Отмечу отдельно: общий объем финансирования профессионального образования формула не увеличивает, а сумму для каждого учебного заведения будет определять его учредитель в рамках местного бюджета. Наша цель – приблизить подготовку специалистов к потребностям рынка труда, чтобы каждый студент и каждая студентка приобретали навыки, с которыми найдут работу. Это инвестиция в людей, которые будут восстанавливать страну", – отметил Бутенко.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети разгорелась дискуссия из-за высказывания о колледже.
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