"Систематически срывает уроки". Директор лицея предложила отчислять детей из школы и вызвала дискуссию в сети

Школам следует предоставить право отчислять учеников, которые систематически нарушают дисциплину, срывают уроки и мешают другим детям учиться. Такое мнение высказала директор Научного лицея международных отношений в Днепре Наталия Власова.

Своими соображениями она поделилась в публикации на личной странице в Facebook. По словам руководителя учреждения, нынешняя система фактически обязывает школы снова и снова работать с детьми, которые не соблюдают правила поведения, даже если предыдущие попытки ни к чему не привели.

"Ребенок может систематически срывать уроки, унижать одноклассников, издеваться над учителями, нарушать правила, демонстрировать полное отсутствие уважения к любым требованиям – а школа должна его воспитывать, перевоспитывать, убеждать, проводить беседы, писать характеристики, привлекать психологов и бесконечно искать подход. А если ничего не помогает – продолжать все сначала", – пожаловалась на нынешнее положение дел Власова.

Директор научного лицея в Дн... Источник: Скриншот Развернуть

Она обратила внимание, что из-за такой ситуации прежде всего страдают ученики, которые хотят получать знания, работать на уроках и развиваться. По мнению директора, их право на качественное образование не должно уступать желанию отдельного ребенка вести себя в классе как ему вздумается.

В подтверждение своей позиции Власова привела пример из собственного управленческого опыта. По ее словам, в лицее уже были случаи отчисления учеников, которые не соблюдали правила образовательной среды. После этого в учреждение начали обращаться родители детей, которые хотели учиться именно там. "Они узнали, что за курение или нарушение правил поведения детей отчислили, и они перешли к нам. Почему? Потому что родители ищут не просто здание с возможностью учиться или место, где их ребенок проведет несколько учебных часов в день. Они ищут среду, в которой есть правила, уважение, дисциплина, безопасность и возможность качественно учиться", – объяснила директор.

В то же время она уточнила, что не предлагает отчислять детей из-за плохих оценок, особенностей характера или социального положения семьи. Речь идет о четко определенных законом основаниях и процедуре, которая будет предусматривать доказательства, предупреждения и работу с родителями. "Я говорю о четко определенных законодательством основаниях, процедуре, доказательствах, предупреждениях, работе с семьей и реальной возможности изменить образовательную среду, если все меры исчерпаны, а ребенок систематически нарушает права других", – подчеркнула Власова. По ее мнению, школам нужны не только обязанности по обеспечению качества образования, но и действенные инструменты для создания безопасной учебной среды.

Недисциплинированных ученико... Источник: Скриншот Развернуть

Многие комментаторы согласились, что школам действительно нужны более действенные инструменты воздействия на проблемных учеников. Кроме того, они отметили, что ставить в центр учебного процесса именно ребенка и его потребности неправильно.

Часть пользователей поддержала идею, отметив, что из-за поведения отдельных учеников не должны страдать дети, которые действительно хотят учиться. Некоторые также вспомнили, что раньше возможность отчисления побуждала бы родителей ответственнее относиться к образованию детей.

Комментаторы подчеркивали не... Источник: Скриншот Развернуть

В то же время не все согласились, что отчисление – лучший выход. Один из комментаторов предложил не исключать учеников из школы, а переводить их на другую форму обучения. Он считает, что соответствующие решения должны принимать родители вместе с воспитателями, психологами и классными руководителями, а главной целью должна быть безопасность всех детей.

Другая пользовательница предложила создать специальные центры, где в течение одного-трех месяцев с ребенком и его родителями работали бы психологи и юристы. По ее мнению, это могло бы стать более действенной альтернативой отчислению.

Некоторые предполагали, что... Источник: Скриншот Развернуть

Некоторые участники дискуссии подчеркнули, что причины проблемного поведения могут быть сложнее, чем простое нежелание соблюдать правила. В частности, они обратили внимание на возможные недиагностированные психические расстройства и проблемы в семьях. Поэтому, по их мнению, одно лишь наказание не поможет решить системную проблему.

Также прозвучали предложения ввести штрафы для родителей учеников, нарушающих дисциплину, а полученные средства направлять на стипендии для тех, кто добросовестно учится. Другие комментаторы выступили за создание специальных учреждений с четкими правилами и дисциплиной для детей, которые не могут учиться в обычной школьной среде.

Мысль о спецшколах для детей... Источник: Скриншот Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что усилить ответственность учеников за поведение предложил эксперт в сфере образования Игорь Ликарчук.