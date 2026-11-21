"Да ты мне дашь поесть или нет?!" Видео о том, как проходит дистанционное обучение украинских школьников, завирусилось в сети
Учительница проводит онлайн-урок
Украинский школьник по имени Максим выложил в сети видео, где показал реалии дистанционного обучения. Парень изобразил обычный день и то, как проходят онлайн-уроки, когда дети могут есть во время занятий.
Пост с видео в Instagram собрал более миллиона просмотров и более 23 тысяч комментариев. Родители школьников отмечали, что узнали своих детей, которые лежат в постели, едят или спят во время онлайн-уроков.
"Мой еще может лежать в кровати и сидеть в туалете, есть и пить чай – это базовые настройки".
"Так оно и есть. Подключились и пошли есть, спать, гулять".
Украинцев рассмешило видео школьника.
Источник: Скриншот
"Моя дочь вообще положила телефон, камеру не выключила, отвернулась спиной и легла дальше спать".
"Тут хоть телефон рядом с ним, а у моего сына в другой комнате, а он на кухне ест".
Видео о дистанционном обучен...
Источник: Скриншот
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В то же время другие шутили, что ребенку нужно дать поесть, а если бы он включил камеру, учительница бы "подавилась слюной"
"Боже, дайте мальчику нормально поесть".
В сети завирусилось видео о...
Источник: Скриншот
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"Вот надо было камеру с шубой включить, учительница бы "захлебнулась слюной" (если что, я учительница)".
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