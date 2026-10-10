Вот как работает "ласковая украинизация": первоклассник в США принес в школу сало и вызвал ажиотаж

Мама первоклассника Юлиана, проживающая в Вашингтоне (США), рассказала, что ее сын взял в школу на обед сало и вызвал ажиотаж в классе. Дети, попробовав лакомство, были в восторге и постоянно повторяли слово "сало".

Об этом женщина рассказала в посте в Threads, который собрал более 13 тысяч лайков и почти 150 тысяч просмотров. Она поделилась, что сначала не была уверена, стоит ли сыну брать сало в школу, однако вспомнила, что дети постоянно едят на обед фаст-фуд, поэтому приготовила мальчику такой перекус.

Первоклассник поразил америк... Источник: Скриншот Развернуть

"Мой первоклассник взял с собой копченое сало на обед в американскую школу. Запах такой, будто из коптильни перед деревенским праздником! Я даже на секунду задумалась – а нужно ли тебе, сынок, это есть в классе? Но потом вспомнила про все эти "чикен-нагетсы" и подумала: пусть эти бедные американские дети хоть нормальную еду почувствуют. Дома: "Мама! Дети говорили, что оно очень хорошо пахнет. И что это мясо, а я говорю – это не мясо. Я не знал, как сказать по-английски, и говорю – сало. Они все повторяли: "сало, сало, сало", – рассказала Юлиана.

Женщина также добавила, что чаще всего дети приходят в школу со сладкими перекусами. А кто-то пошутил, что скоро школьники начнут менять сладости на сало. Пользователи сети отметили, что мальчик провел "ласковую украинизацию" американских детей.

Сеть поразил первоклассник,... Источник: Скриншот Развернуть

"Сало, сало, сало" – это уже культурная дипломатия. Ваш первоклассник за один обед сделал для узнаваемости Украины больше, чем некоторые туристические буклеты".

"Ароматная украинизация".

Первоклассник угостил америк... Источник: Скриншот Развернуть

"Это как моя жена приносит борщ, вареники и гречку. Говорит: все уже знают, что в четверг я приношу нормальную еду, поэтому все ждут четверга, чтобы посмотреть, что интересного я принесу"

Первоклассник угостил америк... Источник: Скриншот Развернуть

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