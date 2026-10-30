Текст напишет Подервянский, а читать будут Амил и Рамил: украинцы предложили провести диктант на суржике

Украинцы предложили провести Радиодиктант национального единства на суржике. Такая идея возникла после того, как в сети появился пост солиста группы Курган & Agregat Амила Насирова, где он заверил, что не будет читать текст в следующем году.

Об этом он написал в посте в Threads, который собрал более 250 тысяч просмотров и более 25 тысяч лайков. Артист пошутил, что вокруг его прочтения текста будет много хейта, ведь слова "почекай", "коли", "ходжу", "сиджу" он будет читать с говором.

Будут ли Курган & Agregat чи... Источник: Скриншот Развернуть

"Официально заявляю, шо в следующем году я НЕ буду читать национальный радиодиктант! Ну вы только представьте масштаб ср*ча вокруг диктанта со словами "підажди, кали, хадю, сидю", – написал Амил.

На пост отреагировала и нынешняя диктор Радиодиктанта Даша Астафьева, которая иронично написала "Падивимось". В то же время появился и комментарий с официальной страницы Суспільного, которое является организатором мероприятия. Там написали, что хотели бы услышать такую версию диктанта.

Кто будет читать Радиодиктант в 2027 году. Источник: Скриншот

В то же время украинцы подхватили идею сделать версию Радиодиктанта, где будет звучать суржик, при этом многие отмечали, что автором текста должен стать украинский художник и писатель Лесь Подервянский. Многие пользователи сети говорили, что впервые примут участие во всеукраинском флешмобе, если Курган & Agregat будут читать текст. Другие же шутили, что это был бы единственный диктант, который его участники написали бы без ошибок.

Группе Курган & Agregat пред... Источник: Скриншот Развернуть

"Я впервые напишу, если будете диктовать".

Кто будет читать текст Радиодиктанта 2027. Источник: Скриншот

"И зря. На просторах интернета видел отличную мысль. Следующий радиодиктант Курган & Agregat читает текст Подервянского".

Подервянскому предложили ста... Источник: Скриншот Развернуть

Радиодиктант предложили читать на суржике. Источник: Скриншот

"Официально заявляем, что в следующем году, если вы не будете читать диктант, то мы и писать не будем".

"Только если по текстам Подервянского".

Кто будет читать Радиодиктант 2027. Источник: Скриншот

"На будущие диктанты хотелось бы чтецов в таком порядке: Лесь Подервянский, Амиль, Жека, Рамиль, Жадан".

Группе Курган & Agregat пред... Источник: Скриншот Развернуть

Кто будет читать текст Радиодиктанта 2027. Источник: Скриншот

"Единственный" диктант, который я бы нормально написала".

"Тот самый диктант, который все написали бы правильно".

В сети предложили читать тек... Источник: Скриншот Развернуть

Украинцы призвали Подервянск... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, прошлогодний Радиодиктант удивил участников появлением нескольких диалектных слов, которые вставила в свой текст писательница Евгения Кузнецова. Тогда это вдохновило пользователей соцсетей "перевести" ее слова на разные диалекты и даже жаргоны. В этом году история повторилась. Журналистка из Закарпатья Марина Алдон решила переписать текст Артура Дроня "Письмо, которое не заканчивается" на местном говоре. Текст в ее исполнении получил название "Письмо, котрому ние кунця" и местами он вообще не похож на оригинал.

Как известно, учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, который также читал Радиодиктант, предположил, что нынешний текст вызовет волну различных интерпретаций и версий, ведь его формат способствует созданию оригинальных версий или каверов.

"Мне кажется, кстати (не хочу быть каким-то футурологом), но, возможно, и нынешний текст тоже вызовет волну различных интерпретаций и версий, потому что сам формат… Я не знаю, можем ли мы говорить об этом или нет… Сам формат текста способствует тому, чтобы создавать какие-то свои оригинальные версии или каверы", – добавил педагог.

После прочтения последнего предложения ведущие поделились своими впечатлениями от участия в Радиодиктанте. Так, Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строчку из песни "Учительница", которую она исполняет вместе с группой "Курган & Agregat". Она сказала: "Встал и вышел!". В то же время Артуру Пройдакову было трудно сдержать эмоции, и он посоветовал украинцам написать сообщение своим родным, а сам после эфира позвонит своей жене. Педагог рекомендовал всем еще раз переслушать текст, ведь в нем много смыслов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Даша Астафьева призналась, за что ей сделала замечание бабушка-учительница из прифронтового города после Радиодиктанта.