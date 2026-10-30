Текст напишет Подервянский, а читать будут Амил и Рамил: украинцы предложили провести диктант на суржике
Украинцы предложили провести...
Источник: Коллаж OBOZ.UA
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Украинцы предложили провести Радиодиктант национального единства на суржике. Такая идея возникла после того, как в сети появился пост солиста группы Курган & Agregat Амила Насирова, где он заверил, что не будет читать текст в следующем году.
Об этом он написал в посте в Threads, который собрал более 250 тысяч просмотров и более 25 тысяч лайков. Артист пошутил, что вокруг его прочтения текста будет много хейта, ведь слова "почекай", "коли", "ходжу", "сиджу" он будет читать с говором.
Будут ли Курган & Agregat чи...
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"Официально заявляю, шо в следующем году я НЕ буду читать национальный радиодиктант! Ну вы только представьте масштаб ср*ча вокруг диктанта со словами "підажди, кали, хадю, сидю", – написал Амил.
На пост отреагировала и нынешняя диктор Радиодиктанта Даша Астафьева, которая иронично написала "Падивимось". В то же время появился и комментарий с официальной страницы Суспільного, которое является организатором мероприятия. Там написали, что хотели бы услышать такую версию диктанта.
Кто будет читать Радиодиктант в 2027 году.
Источник: Скриншот
В то же время украинцы подхватили идею сделать версию Радиодиктанта, где будет звучать суржик, при этом многие отмечали, что автором текста должен стать украинский художник и писатель Лесь Подервянский. Многие пользователи сети говорили, что впервые примут участие во всеукраинском флешмобе, если Курган & Agregat будут читать текст. Другие же шутили, что это был бы единственный диктант, который его участники написали бы без ошибок.
Группе Курган & Agregat пред...
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"Я впервые напишу, если будете диктовать".
Кто будет читать текст Радиодиктанта 2027.
Источник: Скриншот
"И зря. На просторах интернета видел отличную мысль. Следующий радиодиктант Курган & Agregat читает текст Подервянского".
Подервянскому предложили ста...
Источник: Скриншот
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Радиодиктант предложили читать на суржике.
Источник: Скриншот
"Официально заявляем, что в следующем году, если вы не будете читать диктант, то мы и писать не будем".
"Только если по текстам Подервянского".
Кто будет читать Радиодиктант 2027.
Источник: Скриншот
"На будущие диктанты хотелось бы чтецов в таком порядке: Лесь Подервянский, Амиль, Жека, Рамиль, Жадан".
Группе Курган & Agregat пред...
Источник: Скриншот
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Кто будет читать текст Радиодиктанта 2027.
Источник: Скриншот
"Единственный" диктант, который я бы нормально написала".
"Тот самый диктант, который все написали бы правильно".
В сети предложили читать тек...
Источник: Скриншот
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Украинцы призвали Подервянск...
Источник: Скриншот
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Напомним, прошлогодний Радиодиктант удивил участников появлением нескольких диалектных слов, которые вставила в свой текст писательница Евгения Кузнецова. Тогда это вдохновило пользователей соцсетей "перевести" ее слова на разные диалекты и даже жаргоны. В этом году история повторилась. Журналистка из Закарпатья Марина Алдон решила переписать текст Артура Дроня "Письмо, которое не заканчивается" на местном говоре. Текст в ее исполнении получил название "Письмо, котрому ние кунця" и местами он вообще не похож на оригинал.
Как известно, учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, который также читал Радиодиктант, предположил, что нынешний текст вызовет волну различных интерпретаций и версий, ведь его формат способствует созданию оригинальных версий или каверов.
"Мне кажется, кстати (не хочу быть каким-то футурологом), но, возможно, и нынешний текст тоже вызовет волну различных интерпретаций и версий, потому что сам формат… Я не знаю, можем ли мы говорить об этом или нет… Сам формат текста способствует тому, чтобы создавать какие-то свои оригинальные версии или каверы", – добавил педагог.
После прочтения последнего предложения ведущие поделились своими впечатлениями от участия в Радиодиктанте. Так, Астафьева обратилась к своим хейтерам, процитировав строчку из песни "Учительница", которую она исполняет вместе с группой "Курган & Agregat". Она сказала: "Встал и вышел!". В то же время Артуру Пройдакову было трудно сдержать эмоции, и он посоветовал украинцам написать сообщение своим родным, а сам после эфира позвонит своей жене. Педагог рекомендовал всем еще раз переслушать текст, ведь в нем много смыслов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Даша Астафьева призналась, за что ей сделала замечание бабушка-учительница из прифронтового города после Радиодиктанта.