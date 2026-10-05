Телефоны хотят запретить на уроках и переменах: образовательный омбудсмен выступила против новых правил во Львовской области

В школах Львовской области предлагают запретить ученикам пользоваться мобильными телефонами и другими электронными устройствами во время уроков и перемен. Учебные заведения должны рассмотреть предложенные инициативы и утвердить их до 30 октября.

Соответствующие рекомендации разработал Департамент образования и науки Львовской ОГА, сообщил его руководитель Олег Паска. Он объяснил это решение собственным опытом общения с детьми. По его словам, в прошлом году во время награждения он спросил ученика из Золочевского района, как тому удалось получить высокий результат на НМТ. На что выпускник ответил, что родители забрали у него смартфон и заменили его на кнопочный телефон.

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Паска отмечает, что Украина является лидером в Европе по количеству времени, которое подростки проводят за телефонами.

"Около 30% учеников сидят в телефонах более 6 часов в день", – сказал он.

Кроме того, к этой ситуации добавляются регулярные воздушные тревоги, что сокращает время, отводимое на развитие. По его словам, департамент давно работал над ограничением использования мобильных телефонов и других электронных устройств, способных передавать информацию на расстояние.

Что предлагается изменить

Предлагаемые инициативы предусматривают запрет на использование электронных устройств на уроках и во время перерывов. В то же время есть исключения: телефонами можно будет пользоваться в экстренных случаях, в частности во время воздушной тревоги или из-за болезни ребенка. Также устройствами можно пользоваться по указанию учителя для проведения тестов и в учебных целях.

Отдельно рекомендации предусматривают запрет на видеосъемку и аудиозапись участников образовательного процесса. При этом правила не вводятся автоматически для всех школ области. Как пояснил директор департамента, перечень правил должен быть рассмотрен в каждом учебном заведении на заседаниях ученического парламента и родительского комитета, а затем утвержден на заседании педагогического совета. После этого директор школы должен издать соответствующий приказ.

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В то же время омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик выступила против такого подхода. Она отметила, что вопрос использования гаджетов действительно важен, однако считает такое решение именно сейчас неуместным. Такую позицию она аргументировала сложными условиями, в которых начался учебный год.

"Сейчас нас ждет чрезвычайно сложный учебный год, каждый из нас, как обычный гражданин, так и чиновник, должен подготовить планы А, Б и С на случай отсутствия электро-, водо- и теплоснабжения", – сказала Лещик.

В то же время она отмечает, что чрезмерное использование гаджетов является проблемой, ведь у школьников возникает цифровая зависимость, что негативно влияет на образовательный процесс. Несмотря на это, необходимо сначала продумать механизм контроля за ограничениями так, чтобы не нарушать права участников образовательного процесса. Омбудсмен сообщила, что в настоящее время работает в составе рабочей группы при Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, которая разрабатывает законопроект о цифровой безопасности детей, поэтому не советует торопиться с введением правил.

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Она также обратила внимание на то, что рекомендации предусматривают устное предупреждение ученику за первое нарушение, а в случае повторного нарушения – уведомление родителей. Конкретной ответственности за нарушение, по ее словам, не предусмотрено. Чиновница также считает важным вопрос хранения телефонов детей: в некоторых школах телефоны собирают в одну общую коробку, а в случае воздушной тревоги или заминирования быстро вернуть их может быть сложно.

Кроме того, Лещик предлагает заранее подумать, чем заполнить свободное время детей после ограничения использования устройств. Среди возможных вариантов она называет кружки, секции и чтение книг. В то же время наибольшее беспокойство вызывает запрет снимать сотрудников без их согласия. Чиновница подчеркивает, что школьникам иногда нужна возможность зафиксировать нарушение их прав.

По ее словам, фото- и видеосъемка должностного лица во время исполнения им своих полномочий, если она направлена на защиту прав человека, может быть правомерной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций хочет ввести запрет на использование гаджетов в школах.