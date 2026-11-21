Только не говорите "на голодний шлунок": есть три удачных слова на украинском

Люди, которые следят за своим здоровьем, знают, что некоторые лекарства нужно принимать утром до еды. И некоторые анализы сдавать так же. Многие опишут такое условие словом "натощак", но как правильно сказать это на украинском языке?

На самом деле украинский эквивалент существует. И не один. И даже если вы его знаете, вам все равно стоит проверить, правильно ли вы ставите в нем ударение. OBOZ.UA разбирался в деталях.

Толкование слова "натщесерце". Источник: Скриншот

Итак, правильный перевод слова "натощак" на украинский язык – это наречие "натще". Оно буквально означает "не поев, на пустой желудок". Ударение в этом слове можно ставить как на первый, так и на второй слог – оба варианта фиксируются словарями.

Также существует более длинный вариант этого наречия – "натщесерце". Интуитивно хочется поставить в нем ударение так же, как и в слове "серце". Однако словари указывают, что ударение в этом слове ставится иначе – правильно говорить натщЕсерце.

Толкование слова "натощака". Источник: Скриншот

Если же у вас никак не получается избавиться от русского варианта, то просто поправьте его. В украинском языке это слово существует в форме "натощака". С ударением на последнем слоге.

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