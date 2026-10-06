Только не говорите "по квітень включно": эту ошибку часто допускают украинцы
Как правильно употреблять ук...
Источник: Pexels
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Предлог "по" в украинском языке является вполне нормативным, и употреблять его не только можно, но и нужно. Но не во всех тех же случаях, когда он употребляется в русском. Из-за этого неопытные говорящие допускают здесь немало ошибок.
На наиболее распространенные указала репетитор Наталья Сорокина. В TikTok-ролике она назвала словосочетания, где нужно употреблять другой предлог, а то и вовсе избегать его:
- не "їду по справах" – "їду у справах";
- не "по запрошенню" – "за запрошенням";
- не "по старій ціні" – "за старою ціною";
- не "діяти по правилах" – "діяти за правилами";
- не "по квітень включно" – "до квітня включно";
- не "близькі по духу" – "споріднені духом".
Когда в украинском языке упо...
Источник: miyklas.com.ua
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А когда предлог "по" все-таки следует употреблять правильно? Существует четко определенный перечень случаев, когда он будет уместен. Итак, прилагательным "по" обозначаем:
- место или направление действия – їхати по шосе;
- цель действия – іти до лісу по гриби;
- время действия – повернутися по обіді;
- связи и взаимоотношения – родич по батькові;
- распространение действия – розпорядження по казармі;
- распределение, размер, количество – заходити по п’ятеро.
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