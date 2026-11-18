Нужно лишь передвинуть запятую: репетитор по математике показала простой способ посчитать проценты от числа

Репетитор по математике, Юлия Андрусишин показала простой способ определить проценты от числа. Она отмечает, что подобных методов много, однако предлагает универсальный, который легко объяснить школьникам.

Так, под постом в Threads она объясняет, что для этого необходимо умножить число на нужный процент и "сдвинуть запятую влево на 2 позиции", то есть разделить на 100. Например, чтобы найти 5% от 40, нужно 5 умножить на 40, получится – 200. Если сдвинуть запятую – 2,00.

Как правильно считать проценты в уме. Источник: Скриншот

Педагог также добавила задания для отработки навыков. А именно предложила найти 15% от 30 или 45% от 50. Она поделилась, что большинству учеников делить труднее, чем умножать. В то же время в комментариях некоторые украинцы говорили, что даже несмотря на обучение в школах с математическим уклоном, такой способ им незнаком.

"Я училась в физмат-школе, в физмат-классе, и далеко не тупая. Но нас такому не учили! Я до сих пор то делю на части, то считаю по 10, то еще как-то по-хитрому".

Украинцев поразил способ выч... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, умножать числа в уме можно проще, если один множитель увеличивать, доводя до удобного для этой операции числа, а другой пропорционально уменьшать. Такой метод продемонстрировала украинская репетитор по математике. Метод она объяснила на примерах с умножением двузначных чисел – довольно сложная задача, если выполнять ее только в уме.

Секрет в том, что произведение двух чисел не меняется, если один множитель умножить, например, на 2, а второй при этом разделить так же на 2. Операцию можно повторять несколько раз, пока числа не станут удобнее для вычисления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев возмутила сказка о зайчике, который хотел утопиться в реке.