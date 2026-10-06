"Это поможет разговориться". Крымские выпускники, сбежавшие из-под оккупации, раскрыли свои лайфхаки по изучению украинского языка

Выпускники из Крыма Дарья и Матвей выросли в условиях российской оккупации, но смогли перейти на украинский язык. А теперь они рассказали, какие шаги и практические приемы пригодились им в обучении, а затем помогли преодолеть языковой барьер и свободно разговаривать.

О своем пути молодые люди, которые являются гражданами Украины, а теперь еще и супругами, рассказали в интервью для YouTube-канала Марички Падалко. Из их слов можно выделить несколько вполне практичных рекомендаций.

Используйте любую возможность

Еще до полного запрета украинского языка в крымских школах Даша старалась использовать любую возможность для его изучения. В частности, она посещала факультативные занятия и училась у своих бабушек.

По словам девушки, за сохранение украинского языка в учебной программе особенно активно выступали крымские татары. "Именно от крымскотатарского народа исходила эта инициатива сохранить и украинский язык, и крымскотатарский язык. Они писали письма в совет – и сельский, и городской, – и было очень много запросов на этот счет. И поэтому у нас были факультативы… И на этот факультатив я очень просила маму записать меня и немного туда ходила, но где-то в 19-м году их запретили", – рассказала девушка.

Она также рассказала, что обе ее бабушки были родом из Тернопольской области. Именно они побудили Дарью изучать украинский язык. "Они говорили на суржике. А я его прекрасно понимала, но никогда не могла говорить... И мне было интересно пойти и узнать что-то еще, чтобы знать больше, чтобы можно было с ней разговаривать и поддерживать связь", – описала она свою мотивацию.

Погружайтесь в украиноязычный контекст и культуру

Для Дарьи толчком к переосмыслению собственной идентичности стало видео о Майдане и аннексии Крыма. После этого она начала самостоятельно искать информацию и погружаться в украиноязычную среду. "Я начала искать другие видео, смотреть, пересматривать, читать какие-то книги, интересоваться историей и культурой. И я поняла, что все это исходит именно от людей. То есть ты узнаешь об этом от людей, от человека к человеку, из рук в руки ты получаешь эту информацию", – пояснила она.

Потребляйте как можно больше украиноязычного контента

Для Матвея основным инструментом изучения языка стало ежедневное потребление контента на украинском языке. "Я выучил язык на слух. Я просто слушал разные видео, просто смотрел контент на украинском. Ну, у меня было просто вот так: не знаю, заходишь на YouTube – там украинский контент, заходишь в TikTok – там украинский контент, в Instagram – там украинский контент. Я так и учился", – рассказал парень.

Дарья и Матвей дали интервью... Источник: Скриншот Развернуть

Слушайте украинскую музыку

Дарья рассказала, что выучить язык ей помогла украинская музыка, в частности такие группы, как Kozak System, "Океан Эльзы", "Скрябин", а также малоизвестные молодые исполнители.

Ищите единомышленников

Увлечение исполнителями из свободной Украины привело Дарью на различные онлайн-платформы и каналы, где она познакомилась с другими поклонниками любимых исполнителей. "Я переписывалась с ними на украинском языке, и они меня очень сильно поддерживали", – рассказала девушка. И добавила, что благодаря новым знакомым не только стала более уверенной в своих языковых навыках, но и почувствовала себя нужной на родине.

Изучайте язык с профессионалами

Помимо обычного видеоконтента, Дарья глубже изучала структуру украинского языка и училась по доступным пособиям. "Я смотрела именно филологические видео об украинском языке, о диалектах и о том, как он устроен. Мне это было очень интересно. Я училась по учебникам, когда была в России. У меня было несколько учебников", – рассказала девушка.

Пишите и пользуйтесь словарями и переводчиками

Главным лайфхаком для преодоления страха совершить ошибку и подготовки к устной речи Дарья назвала постоянную переписку, поэтому она советует всем, кто хочет полностью перейти на украинский язык, много писать.

А чтобы не наделать ошибок, девушка советует заглядывать в словари и онлайн-переводчики. "Я иногда просто заходила в переводчик и смотрела, как это правильно сказать... Просто заходите в переводчик, много ищите, пишите. Пишите. И именно благодаря этой практике вы изучаете какие-то правила, вы изучаете, как выглядит литературный язык. И это очень сильно помогает потом разговориться", – подытожила она.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал историю Дарьи, которая учила украинский по учебнику, заказанному на Wildberries. А также знакомил своих читателей с Матвеем, который учился в кадетском классе, но все равно осознал себя украинцем и разработал план побега из-под оккупации.