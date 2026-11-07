Это имеет разрушительные последствия: почему родители не должны давить на детей вопросом "Какую оценку ты получил?"

Во многих семьях первый вопрос, который родители задают своим детям, когда те возвращаются домой, звучит так: "Сколько баллов ты получил в школе?" Со временем взрослые стали относиться к табелям с оценками как к главной карточке успеха мальчиков и девочек. Однако жизнь требует гораздо большего, чем просто оценки, иначе детство превратится в безжалостную гонку.

Сегодня детей учат всему – естественным наукам, математике, программированию и так далее, однако в школах оценивают запоминание, а не эмоциональную зрелость. Ребенок, который не умеет управлять своими эмоциями, может успешно сдавать экзамены, но столкнется с трудностями в отношениях, карьере или обретении уверенности в себе. С другой стороны, эмоционально интеллектуальный ребенок добьется успеха даже тогда, когда оценки потеряют значение. Об этом пишет издание Тimes of Іndia.

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Ловушка табеля успеваемости

Родители часто не осознают, что учат детей оценивать собственную ценность с помощью цифр – "Если наберешь высокий балл, тебя будут любить больше". Это порождает тревогу, сравнение и глубокий страх перед неудачей. Вместо того чтобы спрашивать "Сколько баллов ты получил?", эксперты советуют интересоваться у детей, хорошо ли они выучили уроки.

Получение оценок зависит от многих факторов. Например, ученики могут списывать или учитель может предвзято относиться к ребенку. Поэтому, когда родители начинают ценить усилия больше, чем баллы, дети перестают учиться из страха и начинают делать это из любопытства. Специалисты отмечают, что школьники чаще боятся разочаровать родителей, чем боятся экзаменов.

Лучшие уроки эмоционального интеллекта усваиваются не на лекциях, а в повседневной жизни. Когда ребенок рассказывает о неудаче, не стоит спешить его исправлять, сначала лучше выслушать. Так взрослые покажут, что эмоции мальчиков и девочек имеют значение.

Ребенка нужно мотивировать д... Источник: Unsplash Развернуть

Эксперты советуют позволить детям безопасно переживать неудачи, ведь они развивают стойкость, если относиться к ним с поддержкой, а не стыдом. Настоящая цель воспитания заключается не в том, чтобы вырастить отличника, а в том, чтобы вырос человек, который будет с достоинством воспринимать как успехи, так и трудности.

Если родители и дальше будут уделять оценкам слишком много внимания, есть риск, что вырастет поколение тревожных "доглядчиков", которые хорошо справляются с экзаменами, но не знают, как жить.

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