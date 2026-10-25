"Это не просто волк и заяц": что скрывает любимый мультик детей 90-х "Ну, погоди!"

Советский мультсериал "Ну, погоди!" не только развлекал детей, но и ненавязчиво транслировал образы "правильного" и "неправильного" поведения, воспитывая послушных граждан СССР. Такую интерпретацию мультфильма предложил писатель и общественный деятель Андрей Мероник.

В TikTok он опубликовал видео, в котором разобрал образы главных героев и детали советского быта, показанные в мультсериале. По его мнению, за историей о Волке, который постоянно преследует Зайца, скрыты гораздо более глубокие идеологические смыслы.

"Это не просто Волк и Заяц – это два типажа советского человека", – указал Мероник. По его словам, Волк олицетворяет человека, который не вписывается в советские общественные нормы. Он курит, носит брюки-клеш, ходит с гитарой и ведет себя как типичный неформал. В СССР такие черты могли ассоциироваться с западным влиянием и отклонением от общепринятого образа жизни. И именно этот персонаж в мультфильме предстает отрицательным героем.

Автор видео также обращает внимание на то, что Волк нигде не работает. В Советском Союзе за так называемое тунеядство людей могли преследовать по закону и даже лишать свободы. Поэтому образ Волка, по мнению Мероника, можно рассматривать как воплощение человека, который не желает жить по установленным правилам.

"Заяц – наоборот: здоровый образ жизни, кружки и самодеятельность, его даже показывают по телевизору. Настоящий пример для подражания, не иначе", – объяснил писатель.

Главный конфликт в сериале, по мнению Мероника, строится вокруг того, что Волк завидует Зайцу и пытается его поймать, но каждый раз терпит неудачу. Писатель трактует это как своеобразное нравоучение: тот, кто выходит за рамки дозволенного, не побеждает, тогда как тихий и послушный персонаж остается в выигрыше. Такой сюжет, по его версии, мог закреплять мысль о том, что лучше не выделяться среди других и не нарушать установленных правил.

Отдельно автор обращает внимание на фон мультфильма: Олимпиаду 1980 года, аттракционы, круизный лайнер и другие атрибуты красивой и беззаботной жизни, какой ее видели в Советском Союзе. Заяц порой предстает почти эстрадной звездой, а окружающий мир кажется праздничным и благополучным. При этом зритель не видит пустых полок, очередей и других бытовых проблем, с которыми сталкивались советские граждане.

По мнению Мероника, мультфильм показывал не столько реальную жизнь в СССР, сколько привлекательную картинку желанного будущего. Именно такие образы могли формировать ностальгию по якобы беззаботному советскому прошлому, которой Россия продолжает пользоваться и сегодня.

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