"Это подстава!" Учитель географии загадал школьникам ребус с неожиданным ответом: сеть смеется

Вместо привычного начала урока – хитрая головоломка с неприятным сюрпризом. Украинский учитель решил проверить внимательность учеников с помощью ребуса, но его разгадка вызвала шквал эмоций как в классе, так и в интернете.

О том, как он разыграл школьников, учитель географии Андрей Уткин рассказал своим подписчикам в Threads. По его словам, дети сначала обрадовались, что урок начнется с игры, но ответ оказался для них не таким уж веселым. Ведь, по словам педагога, разгадка ребуса содержала скрытое послание: "У вас тест".

Вчитель географії почав урок... Источник: Threads / @andriiutkin Развернуть

Опубликованное фото интерактивной доски с ребусом и улыбающимся учителем собрало немало забавных ответов. Взрослые пользователи сети признались, что разгадывали задание значительно дольше, чем ученики 8-го класса, а некоторые даже посочувствовали школьникам из-за такой "подставы".

Загадку від вчителя коментат... Источник: Скриншот Развернуть

Некоторые комментаторы интересовались, получили ли самые быстрые ученики какие-то бонусы или "плюшки" за скорость. На что учитель честно ответил, что периодически так и поступает, но точно не в этот раз. Правда, он признался, что в тесте уже таких розыгрышей не было – проверка знаний проводилась честно и по правилам.

Тим, хто розгадав ребус прав... Источник: Скриншот Развернуть

Сам тест, за словами педагог... Источник: Скриншот Развернуть

Впрочем, ребус вызвал горячие споры и среди взрослых. Многие читатели никак не могли понять, как именно из изображения собаки получился состав "тес" или "ст", и предлагали свои забавные варианты прочтения – от "Увазистуценят" до "Увазистест". Люди жаловались, что пытались подогнать к изображению слова "пес", "собака" или "цуцик", из-за чего вместо фразы о тесте у многих получалось загадочное "у вас пест".

Вчителю вказали на не дуже д... Источник: Скриншот Развернуть

Не одна людина в коментарях... Источник: Скриншот Развернуть

Андрею Уткину пришлось лично ответить в комментариях и объяснить логику шифрования: "УВАзалиСТпЕСТ". Автор подробно рассказал, как разделил запятыми запечатанное письмо и слово "собака", удалив лишние буквы из обоих слов. Несмотря на технические споры о расположении знаков препинания, пользователи оценили оригинальный подход педагога к обучению и его дружеские отношения с учениками.

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