"Этот маразм еще с совка тянется". Украинцы устроили дискуссию из-за "одной семьи" в классе

Украинская мама школьницы Василиса Мазурчук пожаловалась на слова учительницы, которая говорит детям в классе, что они "одна большая семья". Женщина подчеркнула, что ученики друг другу не "непрошеные родственники", поэтому странно навязывать им идеологические парадигмы.

Об этом Мазурчук написала в посте в Facebook. По ее словам, учителя должны научить детей соблюдать закон и мораль, а школа должна быть местом получения образования.

"Услышала от ребенка, что учительница говорит им в классе, что они все одна большая семья. Это преступление – говорить подобное детям. Семья детей – у них дома или в определенном для них кругу. Пожалуйста, не приписывайте моей дочери непрошеных родственников, ведь ее семья – это я и ее родня, а не условные 24 ребенка в классе, чьи ментальные или идеологические парадигмы могут различаться, быть индивидуальными и уникальными. Не навязывайте никому семейных обязательств. Научите детей соблюдать закон и мораль. И основным научным дисциплинам. Вот, собственно, и все. Класс не является семьей. Это лишь место получения образования", – написала женщина.

Мама школьницы пожаловалась... Источник: Скриншот Развернуть

В комментариях украинцы отмечали, что подобные нарративы берут начало в Советском Союзе, когда класс – одна семья, а учительница – вторая мама. В то же время другие поделились, что сталкиваются с похожей ситуацией на работе.

Что не так с образованием в Украине. Источник: Скриншот

"Это тянется из совка".

Украинцы вспомнили учебу во времена СССР. Источник: Скриншот

"О, моей 16 лет назад еще в садике навязывали тех родственников.

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