В Крыму больше нет школ с украинским языком обучения: лишь 3% жителей "назвали себя украинцами"

Лишь 3% опрошенных граждан в оккупированном Крыму назвали себя украинцами. В то же время сейчас там нет ни одной школы, церкви и культурного учреждения с украинским языком обучения и общения.

Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью Цензор.Нет. По словам чиновницы, таким образом страна-агрессор пытается не только изменить языковую среду, но и разорвать связь людей с Украиной и постепенно вытеснить украинскую идентичность из их жизни.

"Мы видим системную политику лингвоцида, которую Россия проводит на оккупированных территориях Украины. В Крыму, например, сегодня нет ни одного учебного заведения с украинским языком обучения, нет ни одной украинской церкви, ни одного культурного учреждения. Политика дискриминации по языковому признаку – обычная стратегия государства-оккупанта. По последней российской переписи лишь 3% респондентов назвали себя украинцами", – сказала Ивановская.

Дети наверстывают образовательные потери. Источник: UNICEF Ukraine

Как известно, крымчанка Дарья, которая после начала оккупации полуострова училась в русскоязычной школе, самостоятельно выучила украинский язык и вернулась в Украину. После достижения совершеннолетия она выехала из Крыма на подконтрольную украинской власти территорию и поступила в релокированный Таврический национальный университет.

После окончания школы Дарья решила поступать на единственный в оккупированном Крыму факультет украинской филологии. По ее словам, на бюджет было 12 мест, 6 из них предусматривали льготы. Среди категорий, которые могли ими воспользоваться, были дети российских военнослужащих и переселенцы из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Ранее абитуриентам на украинскую филологию нужно было сдавать экзамены по обществознанию и русскому языку. Позже русский язык заменили на русскую литературу. Украинский язык при этом стал для самой Дарьи отдельным вызовом. Девушка выросла в русскоязычной семье и училась в русскоязычной школе. По ее словам, после 2015 года она почти забыла украинский, который немного помнила с детства.

Напомним, 3 922 ученика, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма, получили документы об образовании украинского образца с 2014 года. Всего в 2025 году на полуострове было зафиксировано 500 060 детей, из них 283 тысячи – школьного возраста. По состоянию на 2024 год лишь 0,5% школьников изучали украинский язык, однако только как факультатив.

С 2014 года российская оккупационная власть полностью ликвидировала украинскую систему образования на полуострове. В частности, изъяли все украинские учебники и убрали украиноведческие предметы в школе (история Украины, украинский язык, гражданское образование).

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