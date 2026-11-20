В Польше ограничат соцсети для школьников: возраст детей будут проверять строже, чем в Австралии

Польша планирует установить минимальный возраст для пользования соцсетями и внедрить методы проверки пользователей, более надежные, чем уже действующие в Австралии. Об этом заявила заместитель министра образования Катажина Любнауэр.

Как пишет издание Samorzad, об этом она сказала во время заседания парламентской комиссии по делам детей и молодежи, на котором обсуждали основные положения соответствующего законопроекта. Его совместно подготовили польские министерства цифровизации и образования.

Документ предусматривает, что доступ к соцсетям получат только лица, достигшие 15 лет. Также в нем говорится о внедрении эффективных способов проверки возраста. Всего, согласно замыслу, их должно быть три: с помощью Европейского цифрового кошелька идентификации, приложения mObywatel или инструмента, который предложит сама платформа. Последний вариант разрешат использовать при условии, что проверка будет соответствовать нормам ЕС и будет безопасной.

Важно, что система будет передавать только одну информацию: исполнилось ли пользователю 15 лет. Если у поставщика услуг возникнут обоснованные сомнения относительно возраста пользователя, в частности на основе алгоритма отслеживания просмотренного контента, он сможет попросить пройти дополнительную проверку.

Польские чиновники обещают,... Источник: Pexels Развернуть

В конце октября законопроект внесли в перечень законодательных инициатив Совета министров Польши. По словам Любнауэр, вероятно, уже в середине ноября его вынесут на общественное обсуждение.

Во время заседания авторов законопроекта, в частности, спрашивали, планируют ли они использовать биометрические методы проверки. "Биометрия не предусмотрена. Эти три метода гораздо эффективнее тех, которыми воспользовались в Австралии, и обеспечивают значительно более надежную защиту", – ответила заместитель главы ведомства образования.

Проверке не будут подлежать учетные записи, созданные до 1 сентября 2017 года, а также те, владельцы которых уже подтвердили свою личность. Проверка не понадобится и на платформах, для пользования которыми не нужно входить в учетную запись.

По словам Любнауэр, законопроект станет еще одним "элементом пазла" в системе защиты детей. К другим мерам она отнесла запрет пользоваться телефонами в детских садах и начальных школах, закон о цифровых услугах DSA и защиту изображений детей в учреждениях дошкольного образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ЕС планируют ввести ограничения на соцсети для детей младше 13 лет и кто будет нести ответственность за их нарушение.