"В ответ вижу пустые взгляды". Учительница истории раскритиковала отсутствие "Энеиды" в школьной программе и разделила сеть

Учительница истории Мария Воротило раскритиковала школьную программу, ведь дети не изучают произведение Ивана Котляревского "Энеида" на уроках украинской литературы. Педагог отметила, что подобные произведения помогают в изучении истории Украины.

В посте в Facebook она отмечает, что, когда спросила школьников о произведении, ученики удивились теме. По ее словам, когда школьники уже имеют представление о жизни авторов и о том, почему они освещали именно такую тему, это упрощает дальнейшее обучение.

Учительница истории раскрити... Источник: Скриншот Развернуть

"Раньше было не идеально, но проще: украинская литература и история Украины шли в школе парой. На уроках истории Украины мы говорим об эпохе: о том, что появилась идея нации, о первых наших романтиках, о том, что возникли новые взгляды на роль человека (и все это в Российской империи!), что люди рисковали своей жизнью, чтобы писать то и это. А на уроках литературы потом коллеги рассказывали о самих произведениях. Дети уже знали исторический фон и читали ту же "Энеиду" или "Марусю" с лучшим пониманием того, в какой среде жили авторы и почему они решили написать именно такие произведения. А теперь этого нет", – написала Воротило.

"И я цитирую девятиклассникам самые известные строки украинской литературы – а в ответ вижу пустые взгляды, ноль воспоминаний или понимания, о чем я вообще говорю", – добавила она.

Педагог удивилась, почему из школьной программы исключили самое известное произведение украинской литературы, ведь это, в частности, способствует патриотическому воспитанию детей. В связи с этим учителям истории приходится дополнительно преподавать не только свой предмет, но и объяснять другие.

"Проводить свои уроки не час, а два, три? Преподавать им не только историю Украины, основы гражданского образования и экономики (представляете, какая я уже многофункциональная), но и украинскую литературу?" – отметила Воротило.

Есть ли в программе по украи... Источник: Скриншот Развернуть

В комментариях часть пользователей сети отмечала, что произведение Котляревского перенесли из программы 9-го класса в 10-й. Это связано с переходом на 12-летнее обучение в школе. Однако многие указывали, что значительное количество авторов исключили из уроков.

"В советской школе "Энеиду" изучали в восьмом классе! Потому что с восьмого класса уже преподавали литературу в хронологическом порядке. За 10 лет мы изучали больше, чем сейчас. А теперь школа не учит как следует. Дети вырастают невеждами, неспособными логически мыслить".

Зачем школьникам изучать "Энеиду". Источник: Скриншот

"Энеиду" в этом году перенесли из программы 9-го в программу 10-го класса. Это связано с переходом на 12-летнюю школу (нынешние девятиклассники будут заканчивать 12 классов, а прошлогодние девятиклассники – 11)".

"Энеида" Котляревского вызва... Источник: Скриншот Развернуть

В то же время другие говорили, что "Энеиду" Котляревского стоит изучать как можно раньше, чтобы в будущем учителя могли проводить совместные уроки истории и литературы.

"Должна быть реальная интеграция, чтобы "Энеиду" начали изучать раньше, чем о ней пойдет речь на уроках истории. И чтобы была возможность проводить совместные уроки. А еще подключить искусство".

Зачем изучать "Энеиду" Котля... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, в сети разгорелась дискуссия на тему, какой правильный ответ на вопрос "Кто написал "Энеиду?" – украинский писатель Иван Котляревский или поэт Древнего Рима Публий Вергилий. Учительница зарубежной литературы из города Черновцы Алина Мец показала работы учеников, где все они на тестировании написали, что автор – Котляревский.

В своем видео она рассказала, что, по ее мнению, все эти ученики списали, потому что Google выдает именно его. Однако педагог напомнила, что на ее предмете не изучают украинских писателей, а значит, ответом должен был быть Пу́блий Верги́лий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница поставила ученикам двойку за "Энеиду" и спровоцировала дискуссию в сети.