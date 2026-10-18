"В какой параллельной вселенной они живут?" Украинцев возмутил перечень предметов для очного обучения, представленный правительством

В школах, где условия укрытия не позволяют полноценно организовать все занятия в очной форме, приоритет должен отдаваться предметам математической, естественнонаучной, языково-литературной, гражданской и исторической образовательных областей. В то же время другие дисциплины при необходимости могут проводиться дистанционно.

Об этом сообщило Министерство образования и науки по итогам принятия правительством протокольного решения об организации обучения во время воздушных тревог. Каждая школа будет определять модель обучения с учетом ситуации с безопасностью и собственных возможностей.

Правительство определило пер... Развернуть

Также общины должны рассмотреть возможность использования других приспособленных защитных сооружений для проведения занятий при наличии соответствующих условий. В то же время укрытия школ, работающих в очном формате, должны быть пригодны для длительного пребывания детей и обучения: иметь учебные места, освещение, электропитание, резервные источники питания, интернет и надлежащие санитарные условия.

Такое решение возмутило педагогов. Так, например, бывший директор школы Александр Козлов отмечает, что в ходе цифровой трансформации информатику определили как второстепенную дисциплину и предлагают изучать её дома без света и интернета, пока в укрытиях будут учить формулы. Кроме того, дети длительное время находятся в состоянии стресса, поэтому отводить на второй план физкультуру и предметы, направленные на сохранение здоровья, выглядит не менее цинично.

Иллюстративное изображение. Ученики на уроке

"Если прочитать этот документ через призму реальной жизни украинской школы, а не через окно кабинета на проспекте Берестейском, возникает лишь один вопрос: в какой параллельной вселенной живут авторы этой инициативы?" — пишет Козлов.

По его словам, подобным решением образование разделили на важное и ненужное, а учителей, предметы которых стали второстепенными, унизили, переведя в статус факультативного персонала. К тому же у педагогов возникает перекос в нагрузке, ведь второстепенные предметы вытесняются на вторую половину дня, а дети после нескольких часов пребывания в укрытии должны прийти домой и снова сесть за экраны. Козлов отмечает, что вместо разработки реалистичных алгоритмов, пересмотра и сокращения перегруженных программ с учетом условий войны МОН издает очередной перечень требований и "сваливает" их выполнение на измученных педагогов.

В то же время под публикацией Освіта.ua своими мыслями поделились и другие украинцы. Многие удивлялись, как организовать расписание, если основные предметы будут чередоваться с второстепенными. Дети будут бегать из школы на дистанционное обучение, а обучение в укрытиях зачастую проводить практически невозможно из-за вместимости помещения и большого количества детей.

Украинцев возмутило решение МОН. Источник: Скриншот

"Тогда зарплаты и премии нужно пересмотреть или просто убрать из учебного процесса, как ненужное, перенести в внешкольное образование, кружки, секции. Так и детей разгрузят, и средства сэкономят".

"Сфера образования может удивлять. Бывает так, что урок в асинхронном режиме на порядок лучше, чем урок, проведённый офлайн, да ещё и в укрытии. Кстати, это часто бывает. Какие же это уроки в большинстве подвалов? Все зависит от уровня ответственности и профессионализма учителя".

Правительство определило пер... Источник: Скриншот Развернуть

"Первое, что пришло в голову. Ведь если в начальных классах почти все предметы преподает классный руководитель, то можно менять порядок проведения уроков, что-то корректировать (да и то очень затратно), то в средней и старшей школе — это невозможно, особенно в городских школах, работающих в две смены, где не хватает учителей и многие из них вынуждены преподавать дополнительные часы".

Какие предметы будут изучать офлайн в школах. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что педагогов и родителей возмутило заявление министра образования об организации обучения в школах.