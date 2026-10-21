Учитель предложил запретить школьникам делать поделки дома – чтобы "родители не самоутверждались"

Родителям не стоит делать поделки вместо детей, а затем участвовать с ними в школьных конкурсах, поскольку это выглядит как самоутверждение. Такое мнение высказал педагог начальной школы, ведущий социальные сети под ником @FutkoShow.

В посте в Threads он предложил разрешить школьникам во внеклассное время только собирать материалы, а сами поделки делать уже на уроках. Только так работы будут по-настоящему отражать детские умения и фантазию. "Потому что это трешняк, когда родители "всей" семьей налепили поделку в 1-м классе, а другие, которые делали ее сами, смотрят на это и плачут, почему их поделка не прошла "конкурс"", – пояснил учитель свою позицию.

Учитель начальной школы раск... Источник: Скриншот Развернуть

Под постом развернулась дискуссия. Большинство пользователей поддержали идею заниматься поделками исключительно в школе. А некоторые родители подчеркнули, что у них самих нет времени заниматься творчеством с детьми дома.

Одна из коллег автора, которая тоже преподает в начальных классах, рассказала, что давно поддерживает такой подход. Она поощряет детей самостоятельно искать природные материалы, а во время работы над проектами обращает внимание не только на результат, но и на то, что именно сделал ребенок и с какими трудностями столкнулся.

Другие учителя младших класс... Источник: Скриншот Развернуть

Другие родители поделились примерами, когда за детскими поделками на самом деле стояли взрослые. Одна из комментаторов рассказала, что на выставке детских поделок увидела особенно эффектный домик, а позже выяснила: его сделали коллеги матери ребенка.

Родители хвастались самостоя... Источник: Скриншот Развернуть

Другая мама вспомнила, как учительница сфотографировала работы первоклассников, но пропустила поделку ее сына. Вероятно, потому, что он сделал все самостоятельно. Однако мальчик все равно получил похвалу за то, что он все сделал сам.

Конкурсы поделок предложили... Источник: Скриншот Развернуть

В комментариях также прозвучало мнение, что проблему подделок можно решить без запретов: вместо конкурсов организовывать выставки семейного творчества, где дети смогут показать свои работы без соревнования за первое место. Кроме того, пользователи вспоминали свой школьный опыт, когда учителя запрещали родителям дорисовывать работы за детей, чтобы оценивать их фантазию и самовыражение, а не навыки взрослых. И даже благодарили своих учителей за это.

Соревнования школьными подел... Источник: Скриншот Развернуть

Комментаторы предлагали спос... Источник: Скриншот Развернуть

В то же время в комментариях обратили внимание и на другую сторону проблемы – чрезмерную нагрузку. Одна из мам рассказала, что творческие задания могут отнимать у ребенка несколько часов, а в отсутствие света выполнять их еще сложнее. Она подчеркнула, что не делала поделки вместо ребенка, но была вынуждена помогать с подготовкой материалов и техническими этапами, чтобы сэкономить время.

Кто-то советовал учителям не... Источник: Скриншот Развернуть

В комментариях прозвучало мнение, что следует проверять на добросовестность и самих учителей. Если педагог не может повторить поделку сам, ему не стоит задавать такое задание детям – так будет еще честнее.

Родители жаловались на то, ч... Источник: Скриншот Развернуть

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