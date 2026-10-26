Укрытия в школах и детсадах откроют не для всех: кого касаются новые правила

Кабинет Министров Украины обновил правила использования защитных сооружений в учебных заведениях. Первоочередной доступ к укрытиям в школах получат ученики и сотрудники. В то же время после окончания уроков укрытие должно оставаться доступным для всех граждан.

Министерство внутренних дел объяснило, как будут действовать правила пользования укрытиями в школах и чем они будут отличаться для детских садов. В частности, местный совет может принять решение об одновременном пользовании укрытием как участниками образовательного процесса, так и другими гражданами. Однако в таком случае для них предусмотрены отдельные помещения.

Укрытия в детских садах буду... Источник: Скриншот Развернуть

Для укрытий в детских садах предусмотрен другой порядок – защитные сооружения предназначены только для участников образовательного процесса.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в интервью Еспресо подтвердила эту информацию, однако обратила внимание на некоторые особенности. По ее словам, в общинах ситуация с укрытиями разная. Например, кое-где рядом со школой есть другие убежища, которыми могут пользоваться жители. А есть общины, где школьное укрытие – единственное на определенной территории. Чиновница отметила, что директора школ часто жалуются на конфликты с жителями.

"Директора жалуются на то, что жители из-за длительных воздушных тревог перед началом образовательного процесса находятся в укрытии, и работники учебного заведения не могут просить жителей покинуть укрытие, ведь тревога не завершилась, но в заведение приходят дети, которые должны зайти в это укрытие и начать образовательный процесс", – рассказала Лещик.

Сколько украинских школ не имеют укрытий. Источник: Telegram Іван Федоров

По ее словам, проблема также в том, что люди оставляют после себя мусор, часто ночью устраивают себе места для сна, но потом не убирают за собой. В периоды отключений света за ночь жильцы разряжают зарядные станции, которые стоят в школьном укрытии

"После пребывания жильцов необходимо убрать и провести дезинфекцию укрытия. Ставки уборщиц рассчитываются исходя из площади учебного заведения, но площадь укрытия туда не включена. Школьные уборщики, конечно, убирают. В то же время, если бы у этих жильцов поблизости было доступное и оборудованное безопасное укрытие, они бы ходили туда", – добавила омбудсмен.

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