"Урок превратится в дешевое шоу". Педагог раскритиковал проект "НУШ в классе": через несколько лет кабинеты будут пустыми

Учитель истории и бывший директор Винницкого лицея Александр Козлов раскритиковал проект Министерства образования и науки " НУШ в классе". Согласно ему, уроки в школах будут посещать наблюдатели, чтобы фиксировать практику и определять, в какой помощи нуждаются учителя.

В посте в Facebook педагог отмечает, что в случае таких проверок уроки превратятся в театральные представления, ведь учителя будут "играть" для наблюдателей, а не работать для детей. Кроме того, из-за подобных экспериментов через несколько лет в школе не останется педагогов, которые проводят уроки без надлежащим образом оборудованных классов. А кабинеты физики и математики будут пустыми, ведь учителям нужна достойная оплата труда, а не наблюдатели, которые будут считать "частоту обратной связи".

Педагог раскритиковал проект МОН. Источник: Скриншот

"Визит постороннего человека за последнюю парту мгновенно превратит любой урок в дешевое театральное представление, потому что в стране, где десятилетиями господствовала ревизорская культура, учитель на инстинктивном уровне будет играть для проверяющего, а не работать для детей. Учителю, который тянет полторы ставки за копейки, без реактивов, приборов и нормального отопления в классе, не нужен очередной болтливый супервизор, который посчитает частоту его "обратной связи", – написал Козлов.

"Ему нужны достойная оплата труда, оборудованный кабинет и элементарное спокойствие от бесконечных министерских экспериментов. И если в МОН этого до сих пор не поняли, то уже через два-три года их сертифицированным наблюдателям с планшетами просто не за кем будет наблюдать – разве что за пустыми классами и закрытыми на замок кабинетами физики и математики", – добавил он.

По словам педагога, в инициативе не предусматриваются условия, в которых проходят уроки в украинских школах. В частности, когда дети проводят четыре часа в укрытии из-за воздушной тревоги ночью, а затем пытаются учиться в течение дня.

Образовательный эксперт отмечает, что вместо глубокого анализа содержания образования, научной базы и академической подготовки учителей будут проверять по пунктам. Кроме того, сейчас важнее было бы найти средства на современные лаборатории по физике или химии, вовремя напечатанные учебники или зарплаты педагогов, чтобы они не уходили в репетиторство и не уезжали за границу.

Что не так с проектом "НУШ в классе". Источник: Скриншот

"Тренинги, пособия, зарплаты координаторов и галочки в отчетах перед международными донорами осваиваются быстро, красиво и без лишних хлопот. Намного труднее найти деньги на современные лаборатории для физики и химии, вовремя напечатать учебники или платить учителю такую зарплату, чтобы он не убегал из школы в репетиторство или за границу", – отметил педагог.

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